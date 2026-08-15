Qué dice el DNU que oficializó la flexibilización del crédito en dólares para las empresas

El Gobierno nacional oficializó a través del Boletín Oficial la flexibilización del crédito en dólares para empresas.

Lo hizo a través del DNU 736. Una normativa que modificó el artículo 23 del decreto 905/2002. El mismo limitaba los préstamos en dólares a firmas con capacidad de generar ingresos.

Qué implica la nueva normativa del Gobierno

La nueva normativa permitirá a los bancos utilizar hasta el 15% de los depositos en dólares para financiar tanto a empresas exportadoras o con garantías otorgadas por compañías que venden al exterior y a las firmas que no tienen ingresos en esa moneda.

"La constitución de depósitos en moneda extranjera en cuentas a la vista y depósitos a plazo. Los fondos provenientes de dichos depósitos podrán destinarse exclusivamente a la financiación a prestatarios que tengan ingresos habituales provenientes directa o indirectamente de operaciones de comercio exterior y actividades vinculadas, así como al otorgamiento de financiaciones a otras personas jurídicas, conforme a la normativa que a tal efecto dicte el Banco Central de la República Argentina", expresa el DNU.

A su vez, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), presidido por el economista Santiago Bausili, estableció un conjunto de normas macroprudenciales para mitigar eventuales riesgos crediticios y de descalce cambiario.

Dentro de estas directrices técnicas, la autoridad monetaria determinó que las operaciones contemplarán una exigencia de capital mínimo equivalente al 125% en comparación con créditos estándar, computarán a razón de 1,25 veces para los límites de concentración y exposición crediticia, y obligarán a los bancos a evaluar la solvencia de las firmas frente a distintos escenarios de volatilidad en el tipo de cambio.

En el Palacio de Hacienda proyectan que la habilitación del esquema permitirá movilizar un volumen crediticio adicional de entre 6.000 y 10.000 millones de dólares. Según indicaron desde el equipo económico, la medida atiende a una demanda de diversos sectores industriales y comerciales que enfrentaban limitaciones para fondear proyectos a mediano y largo plazo ante los costos de financiamiento vigentes en moneda local.