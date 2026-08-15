Qué dice el DNU que oficializó la flexibilización del crédito en dólares para las empresas
El Gobierno había anunciado la medida en una conferencia de prensa encabezada por Luis Caputo.
El Gobierno nacional oficializó a través del Boletín Oficial la flexibilización del crédito en dólares para empresas.
Lo hizo a través del DNU 736. Una normativa que modificó el artículo 23 del decreto 905/2002. El mismo limitaba los préstamos en dólares a firmas con capacidad de generar ingresos.
Qué implica la nueva normativa del Gobierno
La nueva normativa permitirá a los bancos utilizar hasta el 15% de los depositos en dólares para financiar tanto a empresas exportadoras o con garantías otorgadas por compañías que venden al exterior y a las firmas que no tienen ingresos en esa moneda.
"La constitución de depósitos en moneda extranjera en cuentas a la vista y depósitos a plazo. Los fondos provenientes de dichos depósitos podrán destinarse exclusivamente a la financiación a prestatarios que tengan ingresos habituales provenientes directa o indirectamente de operaciones de comercio exterior y actividades vinculadas, así como al otorgamiento de financiaciones a otras personas jurídicas, conforme a la normativa que a tal efecto dicte el Banco Central de la República Argentina", expresa el DNU.
A su vez, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), presidido por el economista Santiago Bausili, estableció un conjunto de normas macroprudenciales para mitigar eventuales riesgos crediticios y de descalce cambiario.
Dentro de estas directrices técnicas, la autoridad monetaria determinó que las operaciones contemplarán una exigencia de capital mínimo equivalente al 125% en comparación con créditos estándar, computarán a razón de 1,25 veces para los límites de concentración y exposición crediticia, y obligarán a los bancos a evaluar la solvencia de las firmas frente a distintos escenarios de volatilidad en el tipo de cambio.
En el Palacio de Hacienda proyectan que la habilitación del esquema permitirá movilizar un volumen crediticio adicional de entre 6.000 y 10.000 millones de dólares. Según indicaron desde el equipo económico, la medida atiende a una demanda de diversos sectores industriales y comerciales que enfrentaban limitaciones para fondear proyectos a mediano y largo plazo ante los costos de financiamiento vigentes en moneda local.