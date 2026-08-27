Qué dijo el Episcopado tras reunirse con el Papa León XIV en el Vaticano

Después de llevar adelante una reunión con el papa León XIV en el Vaticano, el Episcopado emitió un comunicado oficial donde se refirió al contenido de la charla con el sumo Pontífice y remarcó que su deseo pasa por tener "una visita eminentemente pastoral".

El encuentro se llevó adelante con el monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y Raúl Pizarro, obispo auxiliar en San Isidro y secretario general de Episcopía. Allí charló con estos referentes de la Iglesia argentina, en el marco de los preparativos para la visita del Papa en noviembre próximo.

En un comunicado oficial, el Episcopado resaltó que el encuentro se desarrolló "en un clima cordial y afable", y permitió "compartir distintos aspectos de la vida de la Iglesia en la Argentina, así como conversar sobre la preparación de la visita del Santo Padre al país".

"Durante la audiencia, el Papa manifestó su entusiasmo por el viaje y se mostró al tanto de las distintas opciones que se encuentran actualmente en estudio para su realización", expresó el texto.

Por su parte, se resaltó "especialmente el deseo de que la visita tenga un carácter eminentemente pastoral y que pueda proyectarse más allá de los días del viaje, dejando frutos para la vida de la Iglesia y también para la sociedad argentina".