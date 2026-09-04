Qué dijo el Reino Unido sobre los dichos de Milei sobre las Malvinas en candena nacional

El Gobierno del Reino Unido rechazó enfáticamente las declaraciones pronunciadas por el presidente de la Nación, Javier Milei, durante su reciente mensaje por cadena nacional sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

Tras los anuncios argentinos de aplicar sanciones a empresas petroleras que operan sin autorización en el Atlántico Sur, la administración británica ratificó que su postura respecto del territorio insular se mantiene firme.

El reclamo por la autodeterminación y el petróleo

La respuesta de mayor repercusión fue la expuesta por el secretario de Defensa británico, Wes Streeting, quien respaldó el estatus actual amparándose en la decisión de los habitantes del archipiélago.

Sobre el mensaje del mandatario, manifestó: "Las Malvinas son británicas porque los habitantes de las Malvinas eligen ser británicos".

A su vez, agregó que las posturas del jefe de Estado "dicen más sobre la política interna de la Argentina que sobre las Islas Malvinas", para luego concluir con que "nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable".

El cruce diplomático sumó un punto crítico enfocado en el megaproyecto energético Sea Lion, desarrollado por las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

En su alocución, Javier Milei advirtió que la explotación petrolera buscaría consolidar la presencia británica en la zona, mientras que las autoridades británicas argumentaron que el derecho a disponer de los recursos naturales forma parte del ejercicio de la autodeterminación.

Postura del Foreign Office y el escenario internacional

En el plano diplomático, el secretario de Relaciones Exteriores del gabinete británico, Ed Miliband, remarcó la línea de gestión al señalar públicamente: "La posición del Reino Unido sobre las Islas Malvinas es inquebrantable".

De esta forma, desestimó la reapertura de negociaciones bilaterales que contravengan la voluntad expresada en el referéndum insular de 2013.

Asimismo, las referencias vertidas por el Presidente argentino sobre una eventual revisión de la postura histórica de Estados Unidos, atribuidas al mandatario estadounidense Donald Trump, no modificaron la posición expuesta por Londres.

El Gobierno británico reafirmó que mantendrá la administración del área insular en tanto la población local continúe respaldando dicho estatus.