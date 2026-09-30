Coloquio de IDEA: qué es y cómo funciona el foro empresarial

El Coloquio de IDEA es el espacio de encuentro institucional organizado de forma anual por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina. Seguí en vivo el Coloquio de IDEA 2026.

Creado para promover el debate estratégico entre los principales ejecutivos y referentes del sector privado, el foro reúne cada año en Mar del Plata a más de un millar de empresarios, economistas y dirigentes políticos para analizar la coyuntura y presentar propuestas de desarrollo a largo plazo para Argentina.

Funcionamiento del encuentro y dinámicas de trabajo

El evento se articula a través de paneles temáticos, conferencias magistrales e intercambios de trabajo orientados a la formulación de políticas públicas.

La agenda de debates se nutre del trabajo previo que realizan durante todo el año los ejes técnicos y comités de IDEA, abordando problemáticas clave como la competitividad, el empleo, el marco fiscal y el desarrollo tecnológico en las empresas.

A lo largo de sus tres jornadas habituales, los participantes exponen diagnósticos sectoriales y mantienen diálogos directos con funcionarios del Gobierno nacional y provincial.

Las conclusiones generadas se sintetizan en documentos que buscan incidir en la agenda económica y servir como insumo para la toma de decisiones estratégicas.

Ejes conceptuales y rol del sector privado

El funcionamiento del foro se organiza en torno a paneles conceptuales que combinan miradas de especialistas internacionales con la visión de líderes corporativos del ámbito local.

A través de estas exposiciones, los participantes abordan variables de la macroeconomía, las tendencias de la geopolítica mundial y el impacto de las nuevas tecnologías en los modelos de negocios.

En el marco del evento, el colectivo empresarial busca afianzar un canal permanente de diálogo con las autoridades de la República Argentina. El objetivo central del encuentro radica en establecer acuerdos básicos entre el ámbito privado y el público que permitan acelerar la inversión, generar empleo formal y consolidar un marco institucional estable.