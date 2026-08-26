Qué es el FGS de la ANSES y cómo financiará los nuevos créditos hipotecarios

El Gobierno nacional destinará hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para impulsar la liquidez del sistema bancario y expandir la oferta de créditos hipotecarios.

La medida, oficializada este miércoles, busca resolver el descalce de plazos entre los depósitos a corto plazo de las entidades financieras y los préstamos a largo plazo que requieren las familias para acceder a la vivienda.

El programa contempla licitaciones periódicas de $200.000 millones dirigidas a los bancos, divididas en tramos a uno y cinco años en depósitos atados a la inflación.

Las instituciones adjudicatarias deberán volcar de forma obligatoria esos recursos al otorgamiento de créditos destinados a la compra de una primera vivienda, fijando un tope de tasa del UVA más 7,5%.

El origen del FGS y su funcionamiento financiero

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se creó en 2007 y consolidó su volumen en 2008 tras la estatización del sistema previsional privado de las antiguas AFJP.

Constituye una cartera de activos que incluye títulos públicos, acciones de empresas privadas, plazos fijos y proyectos de infraestructura.

La función central del fondo radica en resguardar el valor del sistema previsional frente a imponderables macroeconómicos y amortiguar el pago de haberes.

No obstante, la normativa vigente contempla la posibilidad de volcar una porción de sus recursos a inversiones productivas que potencien la actividad económica de forma sustentable.

Impacto en el mercado habitacional y la actividad

A través de esta colocación de liquidez en el sector financiero, el equipo económico prevé alcanzar entre 17.000 y 18.000 soluciones habitacionales.

Las condiciones generales imponen un plazo mínimo de 15 años para los préstamos y fijan un tope máximo de financiamiento por solicitud equivalente a 150.000 UVA.

La estrategia oficial descarta la entrega directa del dinero a las personas e instrumenta el incentivo a través de intermediación bancaria.

Asimismo, la administración nacional apunta a que la reactivación del crédito genere un efecto multiplicador sobre la industria de la construcción, el empleo y los rubros comerciales vinculados al equipamiento del hogar.

¿Qué es el FGS?

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) es una reserva soberana de inversión creada en 2007 dentro del ámbito de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social).

Su origen y volumen principal provinieron de la absorción de los activos financieros que administraban las AFJP tras la estatización del sistema previsional privado en 2008.

Objetivo principal:

Garantizar la sustentabilidad del sistema previsional público: Funciona como un fondo de resguardo o "colchón" financiero para asegurar el pago de jubilaciones y pensiones en momentos de crisis macroeconómicas o bajas en la recaudación impositiva.

Composición del fondo:

Títulos públicos: Bonos soberanos y letras del Tesoro.

Acciones corporativas: Participación societaria directa en más de 40 empresas privadas de primera línea.

Plazos fijos y fideicomisos: Instrumentos de renta fija e inversión en infraestructura.

Préstamos: Proyectos de inversión productiva y créditos otorgados directamente a beneficiarios previsionales o al sistema bancario.

Utilización de los recursos: La legislación exige que el rendimiento financiero del FGS mantenga el valor real de sus activos.

Asimismo, habilita a invertir una porción de sus fondos en proyectos de desarrollo productivo (infraestructura, energía, créditos para la vivienda e incentivos al consumo) que dinamicen la economía y generen empleo formal, lo cual a su vez incrementa los aportes futuros al sistema previsional.