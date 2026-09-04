Qué es el "Juicio en ausencia" por petróleo en Malvinas: detalles de la medida

El presidente Javier Milei anunció la intención de impulsar la aplicación del juicio en ausencia para procesar y juzgar a los ejecutivos de empresas que lleven adelante actividades de explotación petrolera en las Islas Malvinas sin autorización oficial.

La iniciativa legal pretende llevar ante los tribunales nacionales a empresarios y directivos extranjeros que operen en el Atlántico Sur aunque se encuentren prófugos de la justicia argentina o se nieguen a comparecer en el país.

Un instrumento penal para la defensa de recursos estratégicos

El mecanismo del juicio en ausencia habilita el avance de una causa penal hasta la etapa de debate oral y el dictado de una sentencia definitiva aun cuando los imputados no estén presentes en el tribunal.

Su implementación exige el cumplimiento de garantías procesales estrictas, tales como la declaración formal de rebeldía, la notificación fehaciente de la causa, la provisión de defensa técnica obligatoria y el registro audiovisual de las audiencias.

Esta herramienta jurídica cobró precedente en la Argentina en la investigación por el atentado a la AMIA, donde el juez Daniel Rafecas dispuso su uso contra acusados iraníes y libaneses con el posterior aval de la Cámara Federal.

La propuesta del Poder Ejecutivo plantea extender este tipo de juzgamiento a delitos ambientales y de explotación hidrocarburífera no autorizada, apuntando directamente a proyectos en marcha en la Cuenca Malvinas Norte como Sea Lion, desarrollado por las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Modificación legislativa y desafíos de jurisdicción internacional

Para que la medida resulte plenamente aplicable en causas vinculadas a la cuenca atlántica, el Congreso de la Nación deberá tratar una reforma legislativa que extienda el catálogo de delitos juzgables bajo esta modalidad, hoy acotada a crímenes graves de lesa humanidad y terrorismo.

El proyecto del oficialismo buscará adaptar el régimen sancionatorio de la ley de hidrocarburos para habilitar el juzgamiento penal sin requerir la presencia del acusado en el recinto.

Especialistas en derecho internacional señalan que el uso de esta figura enfrenta desafíos de ejecución práctica y soberanía territorial, dado que las sentencias dictadas en la Argentina requerirán acuerdos de cooperación o pedidos de extradición internacional para hacerse efectivas sobre personas residentes en jurisdicciones extranjeras.