Qué obras incluyó el Gobierno en el Presupuesto 2027 y cómo se financiarán
El proyecto enviado al Congreso incluye inversiones en rutas, acueductos e infraestructura ferroviaria. Todos los detalles.
El Gobierno de Javier Milei envió en las últimas horas al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 que incluye un listado de más de 60 obras públicas para realizarse en el país.
Respecto a la procedencia de los recursos monetarios para concretar los proyectos, desde la gestión de La Libertad Avanza indicaron que se realizarán tanto con fondos propios del Tesoro Nacional como con financiamiento externo, a través de créditos internacionales y bilaterales gestionados por la Nación. Entre las líneas de crédito externo figuran operaciones con organismos multilaterales como el BID, que asignará préstamos para cercos ferroviarios, acueductos y plantas potabilizadoras, o financiamientos asociados a programas ambientales globales.
La lista las obras proyectadas por provincia
Provincia de Buenos Aires
- Remodelación y Ampliación del Edificio, Juzgado Federal de Junín.
- Construcción de Cercos - Ramal Constitución - La Plata de la Línea General Roca.
- Cercos Perimetrales Ramal Constitución - La Plata de la Línea General Roca.
- Construcción de Puente Ruta Nacional N° 35, Tramo: Km. 64,92 (Arroyo Chasico), Bahía Blanca.
- Construcción de Puente s/canal Maldonado sobre Ruta Nacional N° 3, Bahía Blanca.
- Travesía Urbana, Ruta Nacional N° 5; Tramo: Travesía Mercedes.
- Recuperación de la Capacidad Operativa de la Compuerta Flotante del Dique Nº 1, de la BNPB.
- Readecuación y Mejora de los Edificios 5 y 13, Impermeabilización de Techos y Actualización de Tableros Eléctricos del Centro Atómico Constituyentes (San Martín).
- Construcción de viviendas sustentables en zona bioclimática Templado Cálido - Zona IIIa - Marcos Paz.
- Construcción Unidad 36 Complejo Federal de Condenados Agote.
- Recuperación de la Capacidad de Mantenimiento de Pistas y Helipuertos del Grupo Construcciones, Área Logística Palomar (Programa F-16).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Readecuación y Refuncionalización Integral de la Morgue Judicial - Etapa I (Viamonte 2151).
- Restauración de fachadas interiores de azoteas - Etapa II - Palacio de Justicia (Talcahuano 550).
Santa Fe
- Conservación de Rutina, Ruta Nacional N° 11, Tramo: Rosario - Santa Fe.
- Ruta Nacional N° 11, Tramo: Las Garzas - Las Toscas, Conservación Mejorativa Del Puente S/ A° El Ceibalito.
- Conservación Mejorativa, Sistema Modular, Ruta Nacional N° 33, Tramo: Sancti Spiritu - Circunvalación de Rosario.
- Reciclado y Bacheo de Carpeta de Concreto Asfaltico, Ruta Nacional N° 178, Tramo: Emp. RN 33 - Las Rosas.
- Construcción de Terceros Carriles en RN N°9: Autopista Buenos Aires - Rosario.
Provincias varias (Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Santa Fe)
- Adecuación y Acondicionamiento de los Reactores Nucleares de Investigación RA-0, RA-1, RA-4 y RA-6.
Salta
- Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nacional N° 40, Tramo: Abra de Acay - San Antonio de Los Cobres.
Tucumán
- Construcción de Acueducto Vipos.
- Obras de Seguridad Sobre Rutas Nacionales N° 9 y N° 38, Tramo: Monteros - Ciudad de Tucumán.
- Obra de Repavimentación y Mantenimiento, Tramo: Lte. Tucumán/Catamarca - Aguilares.
- Ampliación del Edificio con destino al Juzgado Federal N°3 Tucumán (Congreso N°319).
Jujuy
- Préstamo para Parque Fotovoltaico Cauchari- Plantas Cauchari Solar IV y V.
- Mantenimiento Rutinario (TFO) 2025 - 2026 Provincia de Jujuy. Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 52.
- Construcción de Puente Sobre Aº Zanjón y Accesos Sobre Ruta Nacional N° 34, Tramo: Río Grande - Río Ledesma.
La Pampa
- Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 151, Tramo: Lte. Con Río Negro - Emp. R.N.N°143.
- Ruta Nacional N° 22, Tramo: Bs.As./La Pampa - La Pampa / Río Negro (Mantenimiento Puente S/ Río Colorado).
- Adecuación de Edificio Adquirido - Juzgado Federal de General Pico (Calle 18 N° 845).
- Ampliación y Adecuación de Construcción Existente. Juzgado Federal y Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Rosa (Av. San Martín Oeste 153).
San Juan
- Adecuación Integral del Edificio Sede del Juzgado Federal N°2 de San Juan (Entre Ríos Sur 282).
Río Negro
- Ampliación y Remodelación del Edificio para la Justicia Federal - Cámara Federal de Apelaciones General Roca (España 1690).
- Adecuación y Acondicionamiento de los Reactores Nucleares de Investigación (incluye RA-6) (Compartido con otras provincias).
- Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio en el Aeropuerto de Bariloche.
Neuquén
- Mantenimiento Rutinario (TFO) Ruta Nacional N° 242, Tramo: Las Lajas - Lte. con Chile (Po. Pino Hachado).
- Obra de Conservación Mejorativa - Bacheo y Carpeta RN 237 Tramo: Ea. Alicura 9 Km (D) - A. Limay Chico.
- Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 237 y 40.
Misiones
- Soterramiento de Calzada Ruta Nacional N° 12, Tramo: Av. Las Heras - Av. Tomás Guido (Posadas).
- Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio en el Aeropuerto de Posadas.
- Construcción de viviendas sustentables en zona bioclimática Muy Cálido - Puerto Iguazú (GEF 4861).
- Obra de Conservación Mantenimiento y Refuerzo de Puentes S/ A° Ita-Curuzú y S/ A° Caraguatay, Ruta Nacional N° 12.
Corrientes
- Construcción de viviendas sustentables en zona bioclimática Cálido - Zona IIb - Paso de los Libres (GEF 4861).
- Construcción de Variante de Paso Por La Ciudad de Corrientes En Ruta Nacional N° 12.
Catamarca y Santiago del Estero
- Construcción de Acueducto y dos Plantas Potabilizadoras - Provincias de Catamarca (QUIROS) y Santiago del Estero (FRIAS) (BID 5578/OC-AR).
La Rioja
- Obra de Mantenimiento En Ruta Nacional N° 76, Tramo: Emp. Con RN N°150 - Emp. RN 40 (V. Unión).
- Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 38, Tramo: Bazan - Lte. con Catamarca.
- Repavimentación de Calzada con Reconstrucción y Pavimentación de Banquinas, RN N°38.
- Crema Malla 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en la Ruta Nacional N°38 (La Rioja y Catamarca).
Chubut
- Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: EA. Laguna Grande - Emp. RP 27.
- Duplicación de Calzada, Obras Faltantes y Complementarias Sobre Ruta Nacional N° 3; Tramo: RN A010 - Trelew.
Santa Cruz
- Mantenimiento Rutinario (TFO) - Provincia de Santa Cruz. Rutas Nacionales N° 3, 40, 281, 288 y 293.
- Transferencias de Funciones Operativas en la Provincia de Santa Cruz.
- Obra de Reparación Integral de Los Tableros de Los Puentes Sobre El Rio Santa Cruz. Ruta Nacional N° 3.
- Construcción de dos puentes nuevos sobre el río Santa Cruz en Ruta Nacional N° 3.
Tierra del Fuego
- Construcción de Obra Básica y Pavimento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp Av Alem - Acceso a Parque Nacional Tierra Del Fuego.
- Construcción de Nuevos Puentes sobre río Bella Vista y río Rasmussen en Ruta Nacional Comp B.
Catamarca
- Repavimentación de Calzada con Reconstrucción y Pavimentación de Banquinas, RN N°38, Límite La Rioja/Catamarca - Río Ongoli.
Formosa
- Río Bermejo - Defensa de Margen Lado Formosa, Ruta 95, Tramo: Castelli - Límite Chaco/Formosa.
Chaco
- Construcción de Variante de Paso Ciudad de Resistencia En Ruta Nacional N° 11.
- Crema Malla 405A - Obras de Recuperación y Mantenimiento; Tramo: Emp. R.P. N° 13 - General Pinedo, Chaco - Quimilí, Santiago del Estero.
Territorio Antártico Argentino
- Construcción de un Muelle para ampliar la Capacidad Operativa de la Base Antártica Conjunta PETREL (Cabo Wellchness, Isla Dundee).