Quién es Adriana Baravalle, la nueva secretaria de Tecnología

El Gobierno nacional sumó a Adriana Baravalle como nueva titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

La designación, impulsada por el ministro Diego Santilli, se concreta tras la renuncia de Darío Genua y busca incorporar un perfil técnico proveniente del ámbito académico especializado en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad.

Formación académica y trayectoria profesional

La nueva secretaria nacional es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University de Estados Unidos y posee una maestría en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, donde actualmente cursa un doctorado en Ingeniería.

En el ámbito profesional, la docente investigadora dirige el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de dicha casa de estudios y es fundadora de synapsIA, una red latinoamericana de cooperación tecnológica. Asimismo, ha participado en proyectos internacionales vinculados con criptografía poscuántica e infraestructuras críticas.

Reorganización estatal y organismos a cargo

La salida del exsecretario de Tecnología respondió a la reestructuración impulsada mediante el Decreto 581/26. A partir de esta norma, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) pasaron a la Jefatura de Gabinete, mientras que Arsat y Correo Argentino quedaron bajo la órbita de Gustavo Coria, vicejefe del Interior.

Pese a la reducción de competencias de la cartera, la gestión de Adriana Baravalle mantendrá bajo su órbita a organismos clave del sistema científico argentino. Entre ellos destacan el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Banco Nacional de Datos Genéticos.