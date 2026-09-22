¿Quién es la jueza que declaró inconstitucional la ley penal juvenil en CABA?

La titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Beatriz De Marinis, quedó en el centro de la escena política y judicial tras declarar la inconstitucionalidad del artículo 1 del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801).

Mediante esa resolución, sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo, lo que desencadenó fuertes reacciones del arco oficialista y anuncios de juicio político en su contra.

De Marinis inició su carrera en el sistema judicial en 2006, antes de graduarse como abogada, desempeñándose en diversas áreas del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Desde 2017 ejerció como Prosecretaria de Cámara Letrada en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil.

En marzo de 2023 concursó ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad y, el 19 de diciembre de ese año, juró ante el Tribunal Superior de Justicia porteño para asumir en su cargo actual.

Laura Beatríz De Marinis durante su jura como magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de CABA.

Apenas once días después de jurar -el 28 de diciembre de 2023-, intervino en el caso contra Carlos Manuel Andrés, el joven condenado por la brutal golpiza al playero Arturo López en Monserrat.

En aquella oportunidad, la magistrada revocó la prisión domiciliaria del agresor -basándose en el control de una tobillera electrónica y aplicándole la prohibición de salir del país-, decisión que provocó el rechazo de la familia de la víctima.

La cita a Lali Espósito y su visión sobre la Justicia





En abril de este año, pocas semanas después de la promulgación de la Ley 27.801 que redujo la edad de imputabilidad a los 14 años, De Marinis participó de una entrevista en un programa de streaming. En esa ocasión, ingresó al estudio escuchando la canción No hay héroes de Lali Espósito y citó la letra para describir la función judicial.

"A veces el malo no siempre paga, y a veces no es justo nada. Los jueces tenemos que trabajar con lo que la ley dice, y a veces nos colocan en esos lugares donde el malo no siempre paga. La canción es muy rica, tiene un montón de partes lindas. No sé si la vida es solo de buenos y malos", expresó en el encuentro.

Los fundamentos del fallo sobre la Ley Penal Juvenil



En el dictamen sobre el caso del menor M.I.A. -acusado de una tentativa de robo descripta como "burda y torpe"-, De Marinis consideró que la reducción de la edad de punibilidad resulta regresiva y contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño, los estándares de la Ley 22.278 y las advertencias del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (2018 y 2024).

Asimismo, incluyó aportes de la neurociencia vinculados al desarrollo de la corteza cerebral durante la adolescencia.

En el texto de la resolución, la magistrada asentó: "Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero".

Otros antecedentes recientes en su juzgado

Entre las causas falladas por la jueza se destacan:

Condena por violencia de género (2025): Sentenció a 2 años de prisión efectiva a un hombre de 42 años por lesiones e incumplimiento de deberes asistenciales familiares contra su expareja e hijos.

Concesión de libertad condicional (2025): Concedió el beneficio a un condenado por homicidio culposo agravado (J.A.B.), disponiendo como reglas de conducta un taller sobre "Géneros y masculinidades", tratamiento psicológico y 50 horas de trabajo no remunerado.

Absolución por usurpación (2026): El 9 de abril absolvió a un imputado (L.B.) acusado de despojo sobre un predio de Vialidad Nacional al no probarse la violencia requerida por el tipo penal.

Pedidos de juicio político y duras críticas del oficialismo





Aunque la medida rige únicamente para la causa individual analizada, las repercusiones en el ámbito político fueron inmediatas. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que solicitará la destitución de la magistrada a través de sus redes sociales.

"Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político. La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito", cuestionó Macri.

En la misma línea, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuestionó la resolución judicial: "Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas. Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad".