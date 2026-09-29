Quién es la legisladora que ocupará la banca de Juan Carlos Pagotto en el Senado

La empresaria y contadora Claudia López asumirá una banca en el Senado de la Nación en representación de La Rioja, tras el fallecimiento del abogado Juan Carlos Pagotto.

La resolución fue ratificada en conferencia de prensa desde la Casa Rosada por el vocero presidencial, Adrián Ravier: "Su banca será ocupada por Claudia Cecilia López, una vez cumplidos los procedimientos formales correspondientes".

En un principio trascendió que el escaño de Pagotto podría ser asignado al abogado Alejandro Cruz Antúnez en función de la Ley 27.412 de Paridad de Género.

Sin embargo, al haber accedido el espacio por la minoría en las elecciones de 2023, la banca corresponde a López de Brígido. En aquel proceso electoral, el peronismo conquistó las dos bancas de la mayoría, ocupadas por la kirchnerista Florencia López y Jesús Fernando Rejal.

Perfil político y la interna riojana





Mujer de confianza de Eduardo "Lule" Menem, López de Brígido se desempeña actualmente como presidenta del bloque libertario en la Cámara de Diputados de La Rioja.

El año pasado encabezó la lista de diputados por La Rioja Capital, donde obtuvo el 34% de los sufragios, aventajando por diez puntos al peronismo y consiguiendo cuatro bancas locales para La Libertad Avanza.

En el recinto provincial, la fuerza se consolida como segunda minoría frente a una holgada mayoría oficialista de 30 escaños, además de dos monobloques integrados por la UCR y Fuerza Patria.

De carácter fuerte, la legisladora mantiene una postura crítica frente al gobierno del peronista Ricardo Quintela, cuestionando las cargas impositivas locales. "Castigan al empresario que genera empleo", sostuvo en una de sus últimas intervenciones parlamentarias, donde también exclamó: "Si no nos sinceramos, La Rioja no sale adelante".

Trayectoria empresarial y antecedentes en la función pública





Casada desde hace décadas con el contador Horacio Brígido, la futura senadora administra desde hace por lo menos 50 años cuatro estaciones de servicio YPF en la provincia.

El vocero presidencial confirmó que López ocupará la banca de Pagotto en el Senado.

Durante la última campaña a diputada provincial, sectores opositores desempolvaron archivos periodísticos de 2003 para señalar su trayectoria previa en la administración pública.

En los registros de la época consta su asunción como secretaria de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de la Capital, cargo que desempeñó justamente durante la gestión de Quintela como intendente de la ciudad.

Muerte del senador Pagotto





El senador nacional Juan Carlos Pagotto fue hallado muerto este martes en su domicilio de la capital provincial. Hasta el momento no se informó oficialmente la causa de la muerte, aunque había estado hace dos semanas internado por una afección cardíaca.

Actualmente presidía la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y también la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada, entre otras funciones, del tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia.

Una vez conocida la noticia de su fallecimiento comenzaron a aparecer en redes sociales y una de las primeras fue la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien escribió en su cuenta de X: "Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestra país. Un cálida abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento".

El presidente de la Nación, Javier Milei, compartió el posteo de su hermana, y sólo le agregó las siglas "QEPD" (Que en paz descanse).

La cuenta de la misma red social del Senado de la Nación publicó una una fotografía en el recinto con el año de su nacimiento y el de su fallecimiento.

También la vicepresidenta de la Nación y Presidenta del Senado, Victoria Villarruel, lo despidió escribiendo en su cuenta de X. "Lamento el fallecimiento del senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto. Acompaño a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor. Que Dios les dé fortaleza y consuelo y eterno descanso a su alma".



