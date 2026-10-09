Quién es Raúl Ailán, el nuevo embajador argentino en Namibia y Mauricio

El diplomático Raúl Ailán fue oficializado por el Gobierno este viernes como el nuevo embajador argentino en las repúblicas africanas de Namibia y Mauricio, tras una extensa trayectoria en Cancillería.

Ailán cumplía funciones desde el 10 de julio de 2025 como embajador extraordinario y plenipotenciario en Sudáfrica, pero este nuevo nombramiento no le impedirá seguir cumpliendo sus labores previas.

El flamante embajador de Namibia y Mauricio.

El funcionario asumió en diciembre de 2023 el cargo de jefe de Gabinete de la Subsecretaría del Mercosur y Negociaciones Económicas Internacionales en el comienzo de la gestión de la excanciller Diana Mondino.

En julio de 2024, meses antes de la renuncia de Mondino, fue nombrado como Ministro Plenipotenciario de Primera Clase, que conforma la categoría "B" dentro de la estructura diplomática, tras varios años de permanecer en la categoría "C".

Su trayectoria también incluye un paso como encargado de negocios en Colombia durante el 2021, junto con otras funciones operativas y representativas en diversas misiones diplomáticas.

Este viernes se dio a conocer que ambas naciones africanas dieron las aprobaciones correspondientes para que Ailán se convierta en el representante argentino en ambos países "sin perjuicio de sus actuales funciones" en Sudáfrica.

Los nombramientos del funcionario se llevaron a cabo mediante los Decretos 1158/2026 y 1159/2026, publicados en el Boletín Oficial, y contaron con las firmas del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno.



