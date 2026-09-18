Quién es Rubén Javier Ruffi, el diplomático designado Director Nacional del Mercosur

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, confirmó este viernes la designación transitoria de Rubén Javier Ruffi como nuevo Director Nacional del Mercosur a través de la Resolución 146/2026.

Ruffi es un diplomático de carrera que forma parte del Servicio Exterior de la Nación y cuenta con una extensa trayectoria en la representación de la Argentina a nivel internacional.

Entre los puntos destacados de su recorrido profesional se incluye su trabajo como embajador argentino en El Salvador entre los años 2019 y 2023.

El canciller Pablo Quirno confirmó la designación de Ruffi en el Mercosur.

Previo a dicha función diplomática, se desempeñó como representante de Argentina ante el Mercosur y ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), con sede en la ciudad de Montevideo.

En tanto, su último cargo en nuestro país fue como titular de la Dirección de Asuntos Institucionales del Mercosur. Esta última dirección está enmarcada en la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Palacio San Martín.

La designación actual está bajo la órbita de la Subsecretaría de Negociaciones Económicas Internacionales e Integración.

A lo largo de su carrera dentro de la administración pública, Ruffi ocupó varios puestos de gestión dedicados a la integración regional.

Asimismo, participó como consultor especializado en negociaciones económicas internacionales dentro de la cartera diplomática.

La confirmación de su nuevo cargo como Director Nacional del Mercosur lo obligó a renunciar al puesto que ocupaba previamente en el área de Asuntos Institucionales.