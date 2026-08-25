Quién es Santiago Oria, el cineasta elegido para la comunicación oficial del Gobierno

El realizador audiovisual Santiago Oria fue designado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para liderar el esquema de comunicación digital y la estrategia narrativa del Gobierno nacional.

Abogado de profesión y publicista por vocación, el cineasta desplazó de la gestión de las redes sociales oficiales al equipo vinculado al asesor Santiago Caputo, consolidándose como la figura central de la estética discursiva del oficialismo.

De las leyes al cine político libertario

Graduado en Derecho en la Universidad Austral, Santiago Oria volcó su carrera profesional hacia la producción audiovisual e institucional. Su vínculo con el espacio político se inició en 2021, cuando contactó al economista Javier Milei tras la publicación de su libro Pandenomics para coordinar la campaña audiovisual de cara a los comicios legislativos en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde ese hito, el realizador estuvo al frente de los principales spots publicitarios, contenidos para redes sociales y piezas de difusión masiva de La Libertad Avanza (LLA). Su trabajo de mayor visibilidad fue la dirección del documental Javier Milei: La Revolución Libertaria, producción que sintetizó el ascenso electoral del actual mandatario nacional.

El rol estratégico en la Casa Rosada

Con la llegada del oficialismo al Poder Ejecutivo, el publicista asumió formalmente como director de Audiovisuales de la Presidencia. Desde ese puesto en Balcarce 50, el funcionario se encargó de registrar la actividad oficial del Presidente, los actos institucionales y los viajes internacionales.

El respaldo directo otorgado por Karina Milei responde a la búsqueda de unificar el discurso gubernamental y centralizar la estética en las plataformas digitales del Estado. La ratificación de Santiago Oria al frente del área digital marca un paso decisivo en la reestructuración de la comunicación pública del Gabinete nacional.