Quirno cruzó al Gobierno británico por las Islas Malvinas frente al embajador de Reino Unido

El canciller Pablo Quirno encabezó este lunes el acto por el 48° aniversario del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), donde redobló los cuestionamientos hacia el Reino Unido en el marco de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. El pronunciamiento tuvo lugar ante la presencia del embajador británico en Buenos Aires, David Cairns, quien presenció la alocución desde una de las mesas principales dispuestas en La Rural.

En su intervención como orador principal del encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores planteó: "El Gobierno británico no solo se niega a entablar negociaciones para solucionar la disputa de soberanía (de Malvinas), sino que adopta medidas unilaterales relativas a la explotación de los recursos naturales en los espacios marítimos que forman parte de la controversia".

A lo largo de la presentación, Cairns tomó nota de las afirmaciones del funcionario nacional, en particular cuando ratificó la predisposición del país al diálogo pacífico. Tras la finalización de las palabras del canciller, según detalló Clarín, el diplomático británico abandonó el recinto manifestando: "Tengo que informar a mi gobierno".

En relación con las políticas dispuestas por la administración de Javier Milei para frenar la actividad no autorizada en zonas en disputa, Quirno fundamentó el endurecimiento de las sanciones: "Impedir que la explotación de nuestros recursos consolide la ocupación británica forma parte de una estrategia para recuperar, por medios pacíficos, el ejercicio pleno de nuestra soberanía".

En ese marco, ponderó la decisión adoptada por Halliburton, una de las principales prestadoras de servicios petroleros a escala global, que notificó que no participará de emprendimientos en las Islas Malvinas a partir de las regulaciones argentinas vigentes.

El embajador británico en Buenos Aires, David Cairns, en la cena anual del CARI, sentado a la derecha.

Al referirse a la posición británica, el titular de la Cancillería advirtió: "Si Londres sostiene que sus actividades se ajustan al derecho internacional, tendrá la oportunidad de demostrarlo ante un tribunal compuesto por árbitros independientes. La confiabilidad se demuestra al honrar los compromisos internacionales asumidos, incluidos los procedimientos de solución pacífica de controversias".

Asimismo, extendió un llamado de atención hacia naciones vecinas sobre la cooperación con los intereses británicos en el Atlántico Sur: "La Argentina respeta los intereses fundamentales de otros países y confía en recibir idéntica consideración. Defender nuestros derechos en Malvinas es una política de Estado. La conducta de cada país frente a esta causa definirá la profundidad del vínculo bilateral".

Volvimos a ser un país confiable en el que defendemos la libertad, la vida y el imperio de la ley. Reposicionamos a la Argentina del lado correcto aliándonos con Estados Unidos, Israel y las democracias occidentales cuando antes otros firmaban acuerdos con Irán. Desplegamos una diplomacia que comercia con el mundo y que defiende la Causa Malvinas con una estrategia integral, concreta y sin precedentes. Gracias Francisco de Santibañes (@frandesanti) por invitarme esta noche a ser parte de la Comida Anual del @CARIconsejo. — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 6, 2026

En la misma línea, añadió: "La agenda de integración, infraestructura, energía o minería que podamos construir descansará sobre esa reciprocidad. Quien contribuya, directa o indirectamente, a la exploración o explotación ilegítima de los recursos que pertenecen a todos los argentinos, difícilmente podrá aspirar a compartir los beneficios del crecimiento de nuestro país". El embajador de Chile, Gonzalo Uriarte Herrera, también se retiró del salón tras la exposición, según reveló Infobae.

Festejo por el escenario político regional con el triunfo de Bolsonaro





Por otro lado, durante su disertación en el CARI, Quirno volvió a referirse al plano internacional sudamericano y celebró el resultado obtenido por Flávio Bolsonaro en los comicios presidenciales de Brasil.

"La llamada ‘ola azul' recibió ayer un nuevo impulso en Brasil. Bolsonaro fue el candidato más votado en la primera vuelta. El presidente Javier Milei lo apoyó desde el inicio de su campaña, sin subordinar sus principios al cálculo político. Lo hizo con la convicción moral de que acompañarlo era lo correcto", remarcó el funcionario.

Para finalizar, sostuvo: "Este resultado abre la posibilidad de consolidar un giro político de alcance histórico en la región. La Argentina aportó la fuerza de su ejemplo y las urnas brasileñas demostraron la vigencia de las ideas de la libertad y su capacidad para reescribir el destino del hemisferio".



