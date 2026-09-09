Quirno defendió la estrategia del Gobierno por la soberanía de Malvinas

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, defendió públicamente la política del Gobierno sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur al descartar que el plan oficial responda a episodios recientes.

La publicación realizada en su cuenta de la red social X apuntó a ratificar el trabajo coordinado que la Cancillería lleva adelante con el Ministerio de Defensa para consolidar una estrategia diplomática e institucional proyectada a largo plazo.

62 AÑOS DEL ALEGATO RUDA



El 9 de septiembre de 1964, la Argentina sentó doctrina ante el Comité Especial de Descolonización de la ONU a través del recordado Alegato Ruda, pronunciado por el Embajador y diplomático argentino José María Ruda.



El Alegato demostró ante el mundo que... — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 9, 2026

Respuestas ante las críticas y el origen de la planificación

A través de sus redes sociales, el funcionario remarcó que la articulación de la política sobre el archipiélago se planifica desde hace meses con el objetivo de resguardar los intereses soberanos.

En ese sentido, Pablo Quirno señaló: "Cuando dicen que fue la bandera del Mundial o las declaraciones del presidente Trump para minimizar el trabajo realizado durante meses para llegar a articular una estrategia integrada de defensa de nuestros intereses en Malvinas y el Atlántico Sur...".

Con esta manifestación, el diplomático buscó desmarcar las medidas del Ejecutivo de eventos mediáticos o declaraciones externas de líderes internacionales.

Advertencia a las petroleras e inversiones en la zona

Además de reivindicar el esquema de trabajo diplomático, la postura oficial hizo foco en el marco regulatorio para las compañías internacionales que operan en zonas disputadas.

Sobre las decisiones que deberán adoptar los capitales privados en relación a las licencias de exploración, Pablo Quirno advirtió: "Hoy hay un potencial en Argentina tal que van a tener que decidir si van a estar en un sistema legal de reglas claras o en un lugar que está en disputa, con licencias ilegales".

Asimismo, respecto a las perspectivas de desarrollo económico en el territorio nacional, el ministro agregó: "Van a tener que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o venir a la Argentina, con seguridad jurídica y mayor potencialidad de negocios".

En esa línea, el Gobierno mantiene firme el esquema de advertencias y probables sanciones para aquellas firmas que participen de la actividad hidrocarburífera ilegal en la región.