Quirno defendió la estrategia sobre Malvinas: "Dicen que fue la bandera del Mundial para minimizar el trabajo realizado"

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, defendió la estrategia del Gobierno para reforzar el reclamo argentino por las Islas Malvinas y cuestionó las interpretaciones que vincularon las últimas medidas con la bandera desplegada en el Mundial 2026 y los dichos de Donald Trump.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el funcionario destacó el trabajo conjunto entre la Cancillería y el Ministerio de Defensa para avanzar en una estrategia de defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur. Según explicó, ese trabajo comenzó varios meses atrás.

"Cuando dicen que fue la bandera del Mundial o las declaraciones del presidente Trump para minimizar el trabajo realizado durante meses para llegar a articular una estrategia integrada de defensa de nuestros intereses en Malvinas y el Atlántico Sur", escribió el canciller.

Para respaldar su planteo, citó una publicación que incluye una fotografía tomada en mayo en la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego, en la que aparecen integrantes de los equipos de ambos ministerios.

Con esta publicación, Quirno buscó remarcar que la planificación oficial sobre Malvinas empezó antes de los episodios que en las últimas semanas quedaron en el centro de la discusión.

El canciller Pablo Quirno volvió a defender la estrategia del gobierno de Javier Milei sobre las Islas Malvinas (X/@pabloquirno).

El canciller también había hablado sobre el tema el viernes, durante una entrevista televisiva, en la que se refirió al discurso de Javier Milei durante la cadena nacional. En ese momento, afirmó: "Es un mensaje sumamente importante, donde Argentina está tomando acciones concretas ante un peligro que atenta contra nuestra soberanía".

Además, Quirno hizo referencia al escenario para las compañías petroleras que tienen intereses en el Atlántico Sur y planteó: "Hoy hay un potencial en Argentina tal que van a tener que decidir si van a estar en un sistema legal de reglas claras o en un lugar que está en disputa, con licencias ilegales".

Tres grandes empresas petroleras tomaron distancia de Malvinas

Tras el anuncio de Milei y la publicación del Decreto 868/2026, tres de las principales compañías internacionales de servicios petroleros confirmaron que no participan ni prestarán servicios en proyectos de exploración o explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

Se trata de SLB (Schlumberger), Halliburton y Baker Hughes, que tienen una fuerte presencia en la Argentina y participan de actividades vinculadas con la industria energética, incluida Vaca Muerta.

El Gobierno, además, endureció las condiciones para las empresas que intervengan en la explotación de hidrocarburos en las islas. Las nuevas disposiciones alcanzan también a proveedores, aseguradoras y empresas navieras que colaboren con esas actividades.

Tras los anuncios de Milei, empresas petroleras SLB, Halliburton y Baker Hughes se despegaron de Malvinas.

Para operar en la Argentina o acceder a beneficios como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las compañías deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que no participan, ni de manera directa ni a través de filiales o contratistas, de la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.

Mientras SLB, Halliburton y Baker Hughes marcaron distancia de las operaciones en el archipiélago, las empresas que impulsan el proyecto Sea Lion adoptaron otra postura. Rockhopper y Navitas relativizaron el alcance de las medidas argentinas y ratificaron que mantienen sus planes en la zona, amparadas en las licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas

La intención del Gobierno es que las empresas evalúen si continúan con esas operaciones en las islas o si trasladan sus inversiones hacia el resto del territorio argentino.

El canciller Quirno planteó esa situación como una elección para las compañías petroleras y destacó las condiciones que, según el Gobierno, ofrece el país para atraer inversiones. "Van a tener que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o venir a la Argentina, con seguridad jurídica y mayor potencialidad de negocios", sostuvo hace algunas horas.