Quirno pidió a los empresarios que acompañen con inversiones: "Ahora tienen las condiciones"

El canciller Pablo Quirno participó este jueves del Coloquio de IDEA mediante un mensaje grabado desde Francia donde se encuentra por la Argentina Week que se lleva a cabo en París. En un breve discurso, aseveró que el Gobierno de Javier Milei ya generó las condiciones para el desarrollo y le pidió a los empresarios que hagan de la Argentina su proyecto "más ambicioso".

"El Gobierno ordenó las cuentas públicas y redujo las trabas para producir y competir. Ahora tienen las condiciones. Los próximos 20 años empiezan con los compromisos que ustedes asuman y las inversiones que pongan en marcha", recalcó el funcionario.

En este marco, aseveró: "Para transformar nuestra historia, es necesario que ustedes hagan de la Argentina el proyecto más ambicioso de sus compañías".

Por otra parte, resaltó la importancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). "Funciona como una herramienta geopolítica que revaloriza nuestros activos estratégicos y moviliza las inversiones que nos colocan en la primera línea del abastecimiento de insumos críticos", indicó.

Por último, Quirno repasó los vínculos que profundizó el Estado argentino con otros países y bloques comerciales y afirmó que la meta de la Cancillería "es llevar la cobertura de acuerdos al 50% del PIB mundial en el mediano plazo y al 80 en los próximos 4 años". "Vamos a avanzar a la velocidad que requiere nuestra urgencia", sentenció.

Quirno participó del Coloquio de IDEA mediante un mensaje grabado.

Milei en el Coloquio de IDEA: "Vendrán los mejores cuatro años de la historia"

El presidente Javier Milei participó este miércoles de manera virtual en la jornada inaugural del 62° Coloquio de IDEA, que se lleva a cabo en Mar del Plata.

En su mensaje, se refirió a las elecciones de 2027 y remarcó que "el año que viene los argentinos se van a decidir entre el sendero de más desarrollo o volver al modelo del pasado que lleva fracasando cien años". "Vendrán los mejores cuatro años de la historia", confió.