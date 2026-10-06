Quirno desafio al Reino Unido y lo acusó de explotar las islas Malvinas

El canciller Pablo Quirno acusó al gobierno del Reino Unido de explotar ilícitamente los recursos naturales en las Islas Malvinas y desafió a la administración británica a someter la legalidad de sus actos ante un tribunal arbitral internacional.

La postura oficial fue ratificada tras el rechazo de Londres a la decisión argentina de acudir a los mecanismos de solución de controversias contemplados en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El contrapunto diplomático se intensificó a partir de los avances del proyecto petrolero Sea Lion en la cuenca León Marino, impulsado por las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Frente a esta situación, la administración encabezada por el presidente Javier Milei activó acciones legales y administrativas para sancionar a las corporaciones que operen sin la debida autorización de la República Argentina.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el funcionario nacional enfatizó que el incumplimiento de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas afecta la estabilidad en el Atlántico Sur.

En ese marco, remarcó que las acciones unilaterales británicas vulneran la prohibición explícita de introducir modificaciones en la zona mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente.

La estrategia judicial y la presión sobre las empresas petroleras

La ofensiva diplomática del Gobierno nacional ya logró que destacadas compañías de servicios energéticos como Halliburton, SLB y Baker Hughes anunciaran su decisión de no participar en las actividades hidrocarburíferas del archipiélago.

Estas bajas empresariales alteraron los planes operativos previstos por el gobierno colonial de las Islas Malvinas y sus socios comerciales.

Paralelamente, Pablo Quirno sostuvo que las herramientas arbitrales representan un camino pacífico para dirimir la controversia frente al rechazo británico a retomar las negociaciones de fondo.

El canciller subrayó que la confiabilidad internacional de los Estados se demuestra mediante el acatamiento del derecho internacional y el respeto a las jurisdicciones marítimas.

Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional reforzó el marco regulatorio vigente mediante la aplicación de la Ley 26.659, la cual inhabilita e impone sanciones a las firmas que participen de la exploración petrolera no autorizada en la plataforma continental argentina.

Con esta estrategia, el país busca neutralizar la explotación unilateral de hidrocarburos y consolidar el respaldo diplomático global a su reclamo territorial.