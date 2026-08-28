Quirno salió a aclarar la situación del buque petrolero inglés en Tierra del Fuego y denunció una operación de la oposición

El canciller Pablo Quirno salió a aclarar la situación sobre un buque petrolero que está amarrado en el puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego.

Al respecto, el ministro compartió un mensaje en su cuenta de X y sostuvo que se trata de "otra operación de la oposición y los medios".

"Esta semana llovieron los titulares en los medios y reclamos de Diputados de la oposición y el Secretario de Malvinas de la Provincia de Tierra del Fuego sobre un ´inadmisible: buque petrolero inglés que atracó en el puerto de Ushuaia en violación de la soberanía argentina y leyes provinciales de Tierra del Fuego´", planteó de forma irónica el canciller.



Y planteó "el buque es un petrolero contratado para transportar crudo producido en la Cuenca Marina Austral, en territorio argentino".

A su vez, sostuvo que el mismo "venía de Río Cullen, donde se carga el petróleo producido en los yacimientos fueguinos operados por TotalEnergies y sus socios".

Y preguntó: "¿Qué fue lo inadmisible? ¿Que un buque que participa de una operación petrolera fueguina, sin ningún vínculo con las ilegítimas autoridades de las Islas Malvinas, haya pasado por Ushuaia?".

"La Cuestión Malvinas merece ser defendida con seriedad. No con operaciones políticas que confunden una actividad comercial legítima en territorio continental argentino con una operación vinculada al Reino Unido y la ocupación ilegal de nuestro territorio", concluyó.