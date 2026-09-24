Quirno se reunió con el secretario de Estado del Vaticano para ultimar detalles de la visita de León XIV

El canciller Pablo Quirno se reunió este jueves con el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) que se lleva a cabo en Nueva York. Según informó el ministro, el encuentro sirvió para avanzar con los detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina, que se concretará entre el 8 y el 11 de noviembre.

"En el marco de la AGNU, mantuve un encuentro con el secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolin. Compartimos la alegría por la próxima visita de Su Santidad León XIV a nuestro país y hablamos sobre algunos detalles de la organización", indicó el canciller en un mensaje publicado en su cuenta en X.

Resaltó, a continuación, que también dialogaron "sobre los valores compartidos que unen a la Argentina y a la Santa Sede, y la importancia de seguir defendiéndolos: la vida, la libertad, la dignidad de las personas y la familia".

"Son valores que el Gobierno del presidente Javier Milei defiende con convicción y que forman parte de nuestra identidad y de nuestra visión de una sociedad basada en la libertad y el respeto por la dignidad humana", agregó.

Por último, Quirno cerró su publicación con una referencia a la visita del sumo pontífice en el país: "Viviremos un momento histórico para nuestro pueblo. ¡Bienvenidos, todos! Vayan y Anuncien".

Cómo será la agenda de León XIV en Argentina

Domingo 8 de noviembre

15:30: Partida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco hacia Buenos Aires.

16.30: Llegada a Aeroparque.

17:00: Visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.

17:20: Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17:50: Visita al presidente Javier Milei.

18:30: Reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el "Palacio libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento".

Lunes 9 de noviembre

9:15: Visita al "Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole".

11:30: Santa Misa en el "Monumento de los Españoles" en Palermo.

16:10: "Conociendo el mundo laboral en la Universidad Católica de Argentina". Discurso del santo padre.

17:30: Encuentro con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el "Palacio San Martín", Cancillería.

18:45: Celebración de las vísperas con los obispos argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

19:45: Cena con los obispos en la casa del arzobispo.

Martes de 10 de noviembre

7:30: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a Córdoba.

9:00: Llegada al aeropuerto de Córdoba "Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella".

10:00: Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

15:15: Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosas, seminarios y pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

16:55: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.

18:10: Llegada a Aeroparque.

20:15: Vigilia con los jóvenes en el "Monumento de los Españoles".

Miércoles 11 de noviembre