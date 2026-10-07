Rafael Grossi escala al segundo lugar para liderar la ONU

El diplomático argentino Rafael Grossi alcanzó el segundo puesto en la quinta votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para definir al próximo secretario general del organismo internacional.

El actual director general de la Organización Internacional de Energía Atómica consolida su competitividad en una definición abierta y marcada por la falta de acuerdos de fondo entre potencias globales.

El escenario se mantiene indefinido debido a la ausencia de consenso entre Estados Unidos y China, países que cuentan con poder de veto junto a Rusia, Francia y Gran Bretaña.

Tras cuatro rondas previas de evaluación, la costarricense Rebeca Grynspan perdió terreno frente a los demás candidatos, lo que permitió el avance del representante impulsado por la gestión del presidente Javier Milei.

Estrategia geopolítica y alianzas de las potencias

En la reciente elección informal, Rebeca Grynspan sumó 9 apoyos y 6 votos negativos, mientras que Rafael Grossi obtuvo 6 respaldos, 7 rechazos y 2 abstenciones, superando a la embajadora de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett.

El desempeño de la candidatura argentina generó entusiasmo en su entorno debido a la estabilidad mostrada a lo largo de las sucesivas votaciones en el máximo órgano del organismo multilateral.

En el tablero diplomático, la postura de las naciones con derecho a veto resulta determinante para definir el recambio de Antonio Guterres.

La postulación cuenta con un fuerte aval de la administración de Washington y la venia de París, en tanto se busca destrabar las reticencias de Beijing y Moscú, cuyos representantes han expresado preferencia por una conducción femenina para el período venidero.

Tensiones cruzadas e hipótesis de consenso

El avance de la postulación argentina se da en paralelo con discusiones geopolíticas e influencias del panorama diplomático regional y global. La próxima ronda de votación incluirá papeletas de colores que permitirán identificar los eventuales vetos ejercidos por los cinco miembros permanentes del consejo.

Especialistas e internacionalistas evalúan que, de mantenerse las divergencias entre las grandes potencias, podría surgir una candidatura alternativa de consenso.

El antecedente histórico remite a votaciones previas donde la falta de acuerdo inicial derivó en la selección negociada de figuras de convergencia para la conducción del espacio internacional.