Ravier aseguró que Milei abre la puerta a acuerdos electorales provincia por provincia con los gobernadores

El Gobierno nacional confirmó que evalúa sellar alianzas y conformar listas unificadas en los distritos provinciales junto a mandatarios provinciales alineados con la agenda oficialista.

Las conversaciones buscan fortalecer la representación parlamentaria del espacio en ambas cámaras del Congreso de la Nación y dar sustentabilidad política al rumbo económico fijado por el Poder Ejecutivo.

Definición caso por caso y rol del Gabinete

El vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó el inicio de los contactos formales con los ejecutivos subnacionales y precisó que las decisiones electorales se definirán bajo un análisis individualizado según las condiciones políticas locales.

"Habrá que definir caso por caso si jugamos con candidatos propios o no. Diego Santilli está permanentemente en reunión con las provincias y sus representantes. Eso va a tener resultados para la campaña, las listas y el escenario electoral", afirmó Adrián Ravier en rueda de prensa desde la Casa Rosada.

Las tratativas cuentan con el aval de la mesa política del oficialismo conducida por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, espacio que integra a figuras clave como Luis Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem y Santiago Caputo.

Los distritos clave y los mandatarios en la mira

El esquema de acercamiento apunta de forma prioritaria a los gobernadores denominados "dialoguistas" que sostienen un canal de negociación fluido con la administración central.

Entre los mandatarios sondeados se destacan Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy).

A la par de estos distritos, el Ejecutivo nacional mantiene abierta la interlocución con referentes del peronismo no alineado como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), al tiempo que evalúa la factibilidad de sostener esquemas de convergencia con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.