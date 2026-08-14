Ravier destacó las últimas acciones del Gobierno y afirmó "una semana más cambiando la Argentina"
El vocero presidencial repasó los principales anuncios económicos y de gestión de la semana, enfatizando las obras privadas de infraestructura y el RIGI.
El vocero presidencial Adrián Ravier difundió este viernes a través de sus redes sociales el balance semanal de gestión del Gobierno nacional, destacando avances en materia de infraestructura, inversiones energéticas, indicadores económicos e iniciativas legislativas
Obras de infraestructura energética e inversiones en gas
Entre los puntos sobresalientes, el funcionario anunció el lanzamiento de la licitación de la obra AMBA I para reforzar el sistema eléctrico metropolitano mediante una línea de 500 kV de 270 kilómetros.
La obra, que demandará una inversión estimada de USD 800 millones financiada por el sector privado, inicia el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico.
En el ámbito energético, Ravier celebró la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto a las firmas Eni y XRG para licuar gas de Vaca Muerta en Río Negro con un desembolso estimado en USD 51.000 millones.
Anuncios financieros, de comercio exterior e indicadores macroeconómicos
En el área económica, el ministro de Economía Luis Caputo confirmó la flexibilización de los créditos en dólares para empresas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), orientada a volcar el ahorro bancario al sector productivo.
Asimismo, el Vocero resaltó el índice de inflación de julio, situado en 2,1% (IPC Núcleo 1,8%), y la cifra récord de exportaciones PYME, que alcanzaron los USD 6.446 millones en los primeros siete meses del año.
Reformas institucionales, seguridad, salud y diplomacia
El informe incluyó diversos anuncios sectoriales de la gestión nacional:
Poder Judicial: Se remitieron 203 pliegos de magistrados y fiscales al Senado de la Nación para cubrir cargos vacantes.
Salud Pública: Reglamentación del DNU 366/2025 para el arancelamiento de la atención médica a extranjeros no residentes en hospitales nacionales.
Seguridad Peniteniciaria: Autorización del ENACOM para implementar el bloqueo de señal de celulares e identificadores de dispositivos en cárceles provinciales adheridas.
Control Marítimo: Sanción de $ 1.833 millones al buque potero "Hai Xiang 2" de bandera de Vanuatu por pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina.
Educación y Ciencia: Impulso de la primera carrera de Ingeniería Nuclear en la provincia de Córdoba a través de la CNEA y la UTN.
Relaciones Exteriores: El canciller Pablo Quirno puso a disposición asistencia humanitaria tras el terremoto registrado en Colombia.