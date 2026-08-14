Ravier destacó las últimas acciones del Gobierno y afirmó "una semana más cambiando la Argentina"

El vocero presidencial Adrián Ravier difundió este viernes a través de sus redes sociales el balance semanal de gestión del Gobierno nacional, destacando avances en materia de infraestructura, inversiones energéticas, indicadores económicos e iniciativas legislativas

UNA SEMANA MÁS CAMBIANDO LA ARGENTINA



%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 POR PRIMERA VEZ EN 20 AÑOS, EL SECTOR PRIVADO VA A REALIZAR UNA OBRA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EN EL AMBA: Se lanzó la licitación de la obra AMBA I, que reforzará el sistema eléctrico del AMBA mediante una línea de 500 kV de 270... — Adrian Ravier (@AdrianRavier) August 14, 2026

Obras de infraestructura energética e inversiones en gas

Entre los puntos sobresalientes, el funcionario anunció el lanzamiento de la licitación de la obra AMBA I para reforzar el sistema eléctrico metropolitano mediante una línea de 500 kV de 270 kilómetros.

La obra, que demandará una inversión estimada de USD 800 millones financiada por el sector privado, inicia el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico.

En el ámbito energético, Ravier celebró la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto a las firmas Eni y XRG para licuar gas de Vaca Muerta en Río Negro con un desembolso estimado en USD 51.000 millones.

Anuncios financieros, de comercio exterior e indicadores macroeconómicos

En el área económica, el ministro de Economía Luis Caputo confirmó la flexibilización de los créditos en dólares para empresas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), orientada a volcar el ahorro bancario al sector productivo.

Asimismo, el Vocero resaltó el índice de inflación de julio, situado en 2,1% (IPC Núcleo 1,8%), y la cifra récord de exportaciones PYME, que alcanzaron los USD 6.446 millones en los primeros siete meses del año.

Reformas institucionales, seguridad, salud y diplomacia

El informe incluyó diversos anuncios sectoriales de la gestión nacional: