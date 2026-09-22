Ravier minimizó supuestas tensiones entre Milei y Patricia Bullrich

El vocero presidencial Adrián Ravier minimizó este martes posibles diferencias políticas entre el presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich, al sostener que las divergencias internas son habituales en el espacio oficialista.

Durante la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario remarcó que las miradas contrapuestas no representan ningún impacto negativo dentro del esquema de La Libertad Avanza.

La postura oficial frente a las diferencias internas

En su habitual contacto con los medios de comunicación, Adrián Ravier fundamentó la convivencia política dentro del Gobierno nacional a partir de los principios de libertad individual y pluralidad de miradas.



"En un Gobierno liberal no somos manada", manifestó. El vocero puntualizó además que existen integrantes del espacio que "puedan tener distintos puntos de vista", pero aclaró que esas diferencias "se resuelven y no generan nada negativo" en la gestión.

El rol estratégico de Patricia Bullrich en el Senado

Asimismo, el portavoz destacó el protagonismo central que mantiene Patricia Bullrich en el Congreso de la Nación y descartó cortocircuitos respecto a la estrategia política de cara al futuro del oficialismo.



"Patricia Bullrich, en su función como senadora, es una persona fundamental para el Gobierno y está alineada con la idea de que Javier Milei tiene que ser reelecto", señaló.

De este modo, desde Casa Rosada buscan dar por cerrada la controversia política y reafirmar la unidad parlamentaria dentro del frente oficialista.