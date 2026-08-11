Ravier: "Se terminó el flagelo de financiar la salud de los extranjeros que no viven ni pagan impuestos acá"

El Gobierno puso en marcha este martes el nuevo esquema para la atención sanitaria de personas no residentes en hospitales públicos nacionales, el cual fue festejado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, con un comunicado en la red social X titulado: "SE TERMINÓ LA SALUD GRATIS PARA LOS EXTRANJEROS".

La disposición quedó formalizada mediante la Resolución 1066/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, publicada este martes en el Boletín Oficial, la cual establece que quienes no acrediten residencia permanente deberán contar con cobertura médica o abonar el costo de la prestación antes de ser atendidos.

"A partir de hoy, todo paciente extranjero que no sea residente permanente deberá contar con seguro médico o pagar para ser atendido en los hospitales públicos nacionales", expresó el funcionario.

El comunicado de Ravier sobre la atención médica en hospitales públicos nacionales a personas no residentes.

Según la nueva reglamentación, cuando un extranjero no pueda demostrar residencia permanente, deberá presentar "un seguro de salud válido que cubra la prestación" o afrontar el arancel correspondiente antes de recibir atención médica.

Ravier explicó, además, qué ocurrirá cuando el paciente no tenga cobertura suficiente. "En el caso de extranjeros que no cuenten con seguro médico o cuyo seguro sea insuficiente para cubrir los costos, el hospital exigirá el pago de la prestación previo a brindarla, excepto en los casos de riesgo de vida en los que la atención sanitaria de emergencia continuará garantizada".

En ese marco, el vocero presidencial defendió la decisión y cuestionó que los contribuyentes argentinos deban afrontar los gastos médicos de personas que no residen ni tributan en el país: "El Ministerio de Salud de la Nación termina así con uno de los mayores flagelos de los pagadores de impuestos: financiar la salud pública de extranjeros que no viven acá, no trabajan acá, ni pagan impuestos acá".