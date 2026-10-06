Ravier sostuvo que Patricia Bullrich respaldará la reelección de Javier Milei

El vocero presidencial Adrián Ravier afirmó este martes que la ministra Patricia Bullrich respaldará la reelección de Javier Milei en los comicios presidenciales previstos para 2027. Las declaraciones tuvieron lugar durante la habitual conferencia de prensa ofrecida en la Casa Rosada.

Al ser consultado sobre el escenario político y el futuro del espacio oficialista, el funcionario remarcó la alineación interna al señalar: "Creo que para 2027 Patricia Bullrich apoyará la candidatura de Javier Milei".

En ese sentido, fundamentó la posición al definir que "es un proyecto de todo un Gobierno, pero él es el líder de este proyecto con enormes resultados y entendemos que nadie mejor que él puede expresar las ideas de la libertad que nos representa".

A pesar de que el armado electoral de cara a 2027 aún no cuenta con formalizaciones definitivas, el pronunciamiento busca marcar la línea política del Poder Ejecutivo de cara al próximo turno electoral.

Cumplimiento con el sector de la salud y agenda de gobierno

En otro tramo de su presentación ante los medios, el portavoz presidencial abordó la gestión económica y social del Gabinete nacional. Sobre este aspecto, Adrián Ravier aseguró que el Ministerio de Economía se encuentra cumpliendo en tiempo y forma con los pagos correspondientes a los prestadores de salud y discapacidad.

Las precisiones del vocero se inscriben en una jornada marcada por diversos frentes legislativos y de gestión. La definición sobre la figura de Javier Milei reafirma el liderazgo del mandatario dentro del espacio libertario y las fuerzas aliadas para el mediano plazo.