Rechazan el pedido de Spagnuolo para frenar la pericia en la causa ANDIS

La Justicia rechazó el planteo presentado por la defensa de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que buscaba frenar el peritaje sobre los audios incorporados al expediente por presunta corrupción.

La resolución firmada por el juez federal Ariel Lijo dispone que los expertos de la Gendarmería Nacional continúen con los exámenes de autenticidad e integridad del material.

Los fundamentos del fallo judicial

Al desestimar el pedido de suspensión, el magistrado remarcó que los 58 archivos analizados fueron debidamente identificados desde el inicio del proceso pericial, por lo que no existió ninguna modificación sorpresiva.

Asimismo, subrayó que la propia defensa técnica del imputado había validado previamente el procedimiento.

En su escrito, la autoridad judicial sostuvo que "luego de reclamar la realización de estudios destinados a determinar la autenticidad e integridad de los audios, consentir la decisión que individualizó expresamente el material sometido a examen, designar perito de parte y proponer puntos dirigidos a profundizar su análisis, no resulta compatible con una actuación procesal previa pedir ahora la suspensión".

Continuidad del peritaje y los avances de la investigación

La causa penal investiga supuestas maniobras de coimas vinculadas a contrataciones en el área gubernamental.

Los análisis técnicos sobre las grabaciones, entregadas a la fiscalía por el periodista Mauro Federico, buscan determinar si existió manipulación digital, cortes o uso de inteligencia artificial para alterar las voces registradas.

Con esta decisión judicial confirmada, los peritos oficiales junto a los especialistas de parte avanzarán con la elaboración del informe final. Frente al revés sufrido en la primera instancia, la representación legal del exfuncionario anticipó que apelará la medida.