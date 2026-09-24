Mas de 90 jueces rechazaron el pedido de juicio político contra Laura De Marinis

Un grupo de 91 jueces de la Ciudad de Buenos Aires firmó un comunicado de rechazo ante el pedido de juicio político promovido por Jorge Macri contra la magistrada Laura De Marinis.

La presentación del Ejecutivo porteño ocurrió luego de que la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 declarara la inconstitucionalidad de un artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil en un caso concreto.

Los magistrados señalaron que la medida impulsada por el gobierno local constituye una intromisión que atenta contra el ejercicio autónomo de la magistratura.

Los argumentos del reclamo magistral

En el documento, titulado "Comunicado en apoyo a la magistrada De Marinis", los firmantes expresaron su "más enfático repudio y profunda preocupación" por la avanzada oficial.

Explicaron que la jueza únicamente "ejerció el control de constitucionalidad y convencionalidad" en el marco de una causa donde un adolescente de 14 años estaba acusado por tentativa de robo.

Los magistrados, en el documento sostuvieron: "Más allá de si un pronunciamiento judicial es o no compartido".

Luego, agregaron: "En cambio, la promoción de un juicio político como respuesta al contenido de una sentencia agravia seriamente la independencia judicial"

"Rechazamos la intromisión y el acoso del Poder Ejecutivo, y exhortamos a las autoridades públicas a actuar con mesura, prudencia institucional y apego al derecho", señalaron.

El origen del fallo y el proceso judicial

El fallo cuestionado resolvió el sobreseimiento del joven al considerar que la aplicación de la reducción de la edad de punibilidad resultaba regresiva y desproporcionada para la situación particular.

La medida dictada por la magistrada contó previamente con el impulso de la defensa pública y la adhesión del fuero tutelar.

El texto de los magistrados remarcó además que la resolución judicial fue apelada por las vías ordinarias del sistema legal.

Por este motivo, remarcaron que el uso de mecanismos disciplinarios ante desacuerdos sobre el contenido de un fallo vulnera los principios del Estado de Derecho.