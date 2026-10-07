Los rectores se reúnen en Plaza de Mayo por la Ley de Financiamiento Universitario

Los titulares de las universidades nacionales de todo el país trasladarán su reunión mensual a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para exigir que el Poder Ejecutivo aplique plenamente la Ley de Financiamiento Universitario. La medida busca visibilizar el reclamo luego de un reciente fallo favorable dictado por la justicia federal.

El encuentro del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional se desarrollará a las 14:30 con la presencia de representantes de 60 casas de altos estudios. La convocatoria del CIN reafirma la necesidad del cumplimiento de la norma aprobada e insistida previamente por el Congreso de la Nación.

El fallo judicial contra el decreto del Ejecutivo

La decisión de sesionar en la vía pública se tomó luego de que el juez federal Martín Cormick invalidara una cláusula clave del decreto oficial que supeditaba la aplicación de la ley a la disponibilidad de recursos presupuestarios. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 ordenó dictar de inmediato las normas necesarias para su ejecución.

Desde el entorno del presidente Javier Milei argumentaban que la norma debía contar con fuentes explícitas de financiamiento antes de ponerse en marcha. Sin embargo, la sentencia de primera instancia obliga a reglamentar la medida para garantizar los fondos correspondientes.

Conflicto por salarios docentes y becas

La resolución judicial se suma a intimaciones previas dictadas por la justicia para que la Casa Rosada cumpla con la actualización de salarios docentes y no docentes, además del otorgamiento de becas. Aunque la gestión nacional defendió las paritarias realizadas, el magistrado consideró que solo se acreditó un cumplimiento parcial.

De esta manera, los referentes del sistema universitario mantendrán la presión pública en pleno centro porteño para acelerar la liquidación de las partidas adeudadas.