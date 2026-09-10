Referentes de CGT se reunirán este sábado con el Papa León XIV antes de su visita a Argentina

El papa León XIV recibirá este sábado a referentes de la CGT y movimientos sociales, en la previa de lo que será la visita del sumo Pontífice a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre.

Estarán de parte de la central obrera Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y secretario de relaciones institucionales de la CGT, y Cristian Jerónimo, cotitular de la conducción cegetista.

El encuentro se realizará a las 11 (16 hora argentino) como parte del IV Encuentro Sinodal "Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur".

Cristian Jerónimo, uno de los referentes de la CGT presente.

Esta reunión les permitirá también pedir una reunión para cuando el máximo representante de la Iglesia visite el país. También le entregarán un documento que se centra en el diálogo social como "llave maestra" entre trabajadores y empresarios frente a la crisis socio-ambiental.

La delegación que formará parte del encuentro

Estarán presentes junto con los dos referentes de la CGT una nutrida delegación internacional que reúne a centrales sindicales como la CSI, la CSA, la AFL-CIO y la Central Sindical de Canadá; cámaras empresariales de Estados Unidos y México; organismos como la OIT, la OEA, el BID y la CAF; conferencias episcopales; universidades católicas; movimientos sociales argentinos como el MST y la UTEP; y empresas como Microsoft.

Un día antes al encuentro, el cardenal Jaime Spengler (presidente del CELAM), la titular de la AFL-CIO, Liz Schuler, y Martínez hablarán en una conferencia en la sala Stampa de la santa sede.