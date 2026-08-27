Reforma electoral: el Senado retoma el debate en quince días

El bloque oficialista en el Senado Nacional, encabezado por la senadora Patricia Bullrich, acordó reactivar en un plazo de dos semanas el tratamiento en comisión del proyecto de reforma electoral.

La decisión se adoptó tras los reclamos planteados por sectores opositores dialoguistas, que condicionaban el avance de otras iniciativas en la Cámara alta a la apertura de la discusión sobre las normativas que regirán los próximos comicios.

El debate legislativo se encuentra pausado debido a las objeciones planteadas por bloques aliados respecto a diversos puntos de la propuesta oficial.

Con la promesa de retomar las reuniones plenarias de comisión a mediados de septiembre, el Gobierno nacional busca encauzar las conversaciones técnicas y destrabar la agenda parlamentaria en el Congreso.

Los puntos centrales de la reforma política

La propuesta impulsada por el oficialismo promueve modificaciones profundas en el sistema de representación y en el financiamiento de los partidos políticos.

Entre los ejes principales del proyecto se destaca la supresión de las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), una medida orientada a reducir el gasto público y modificar el calendario electoral.

Asimismo, el temario incluye el tratamiento de la iniciativa de Ficha Limpia, orientada a inhabilitar las candidaturas de personas con condenas judiciales confirmadas, junto con reformas a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y cambios en el esquema de elección de los representantes parlamentarios ante el Parlasur.

Negociaciones en la Cámara alta

El anuncio de la convocatoria busca responder a las demandas del bloque de la Unión Cívica Radical y espacios provinciales, sectores que solicitaron formalmente ampliar el temario de las sesiones para incorporar el análisis del régimen electoral.

La titular de la bancada oficialista confía en alcanzar consensos sobre el articulado definitivo antes de llevar el dictamen al recinto, en un contexto de paridad de votos donde la construcción de acuerdos resulta determinante para la sanción de la ley.