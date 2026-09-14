Reforma electoral: el Senado retoma el debate sin votos para las PASO

El Senado reactivará este martes el debate en comisión sobre el proyecto de reforma electoral, impulsado por el Gobierno nacional en la comisión de Asuntos Constitucionales.

La discusión central se enfoca en la suspensión o eliminación definitiva de las elecciones PASO, un punto de controversia directo donde el oficialismo de La Libertad Avanza aún no cuenta con los respaldos requeridos.

Por tratarse de una modificación normativa en el sistema electoral, la iniciativa exige una mayoría agravada de 37 votos en la Cámara Alta y 129 en la Cámara de Diputados. Actualmente, el bloque libertario no alcanza esas cifras por no sumar el acompañamiento indispensable de referentes de la UCR y el PRO.

Negociaciones legislativas y apoyo de los gobernadores

El escenario dentro del Congreso depende de la negociación directa con mandatarios provinciales. En las proyecciones iniciales se registra que Rogelio Frigerio no cuenta con bancadas propias en el recinto, mientras que Rolando Figueroa, Raúl Jalil y Leandro Zdero aportan un legislador cada uno. Por su parte, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua influyen sobre dos senadores por cada provincia.

La viabilidad para un eventual dictamen final estará sujeta a la búsqueda de consensos entre los bloques dialoguistas. Si bien existen coincidencias generales sobre la actualización de la normativa electoral, las discrepancias en torno a la eliminación del sistema de primarias traban el avance parlamentario.

Cambios clave en la Boleta Única de Papel y debates

Además del eje vinculado a las elecciones primarias, la propuesta contempla reformas en la aplicación de la Boleta Única de Papel. Entre las modificaciones previstas, se plantea habilitar la opción de tilde para boleta completa, además de incorporar la posibilidad de sumar elecciones provinciales en aquellos casos en que los comicios sean simultáneos.

El articulado presentado también establece la supresión del debate presidencial obligatorio que se aplicó en las instancias comiciales previas. El tratamiento legislativo continuará durante los próximos días para evaluar las chances de concretar acuerdos que habiliten el dictamen.