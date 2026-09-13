Reforma electoral: Milei acelera para borrar las PASO y crece la presión sobre los gobernadores

Ante posibles cambios sobre el calendario de votación en 2027, la Cámara Nacional Electoral instó al Congreso a que los defina cuanto antes. El apure hizo estruendo en la Casa Rosada donde quieren la reforma política, pero recién terminaron de decidir que eliminar las PASO conviene para los planes de reelección de Javier Milei, aunque sin las tratativas necesarias cocinadas.

En el Parlamento, donde los aliados dudan y la oposición se embala con proyectos como los de morosidad en familias, las negociaciones que encaran el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich, se vuelven cada vez más pantanosas.

Esos líos corren en paralelo con la discusión por el Presupuesto 2027 (el gobierno promete un punteo a partir del lunes). Como los acuerdos sobre ley de leyes van atados a la reforma política, Karina Milei, "El Jefe" de La Libertad Avanza y al mando de la mesa política se acercó al Parlamento.

Tras su paso y varios meses de demora con el debate por el proyecto de reforma electoral del oficialismo, el martes próximo a las 15.30 se reunirá la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

La cita surge de la incorporación al temario de dos expedientes de senadores socios en la Cámara alta: el de ficha limpia que impulsó el PRO y el que proponte la obligatoriedad de la PASO sólo cuando exista competencia interna del radicalismo chubutense.

Javier Milei y Karina Milei en el Congreso.

Ocurre también luego de la ratificación de la postura del PRO en boca del jefe de bloque de la bancada de diputados, Cristian Ritondo: "no tenemos una postura tomada", dijo al retirarse de Rosada el último jueves de una reunión de la que participó Karina.

"El Estado tiene el deber de disponer los medios para garantizar adecuadamente el ejercicio efectivo del sufragio", marcaron desde la Cámara Electoral Nacional al pedir tiempo suficiente para maniobrar y adaptar la infraestructura a una eventual nueva ley. Para las generales faltan 13 meses, pero antes habrá urnas en las provincias que desdoblen de la nacional su elección.

El que se anotó un fuerte alineamiento en ese sentido fue el gobernador peronista de Catamarca, Raúl Jalil, quien anunció en un comunicado formal que en esa provincia no habrá desdoblamiento y se votará el mismo día que Milei buscará la reelección. En 2023, aquellos que separaron comicios de Nación sepultaron las chances de Sergio Massa que, cuando propuso su boleta no contó en muchas localidades con el aparato de los jefes provinciales que se adelantaron y desengancharon su suerte y su aparato de la presidencial.

Desafío para Casa Rosada: gobernadores y las PASO





El gobierno anunció hace rato que buscará la aprobación de la reforma política por la única vía posible: la parlamentaria. Sin mayoría en ambas Cámaras, ese objetivo le exige acuerdos con sus principales aliados del PRO y la UCR, también con bancas que responden a gobernadores del peronismo y partidos provinciales dispuestos a dialogar.

La mesa política que comanda Karina Milei entra así en días decisivos. Es que desde allí la Rosada busca ayuda, pero advierte a través de sus alfiles a aquellos que no la provean al Presidente: si no levantan la mano para eliminar las PASO no habrá acuerdos electorales.

Última foto de la mesa política.

El armado de La Libertad Avanza de cara al 2027 pasó por varias etapas de debate, pero finalmente pareciera haber consenso interno sobre de dónde debe partir la hoja de ruta para asegurar la reelección de Milei: eliminar o al menos suspender (por única vez tendría más chances) las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Los alfiles de Milei se mueven, por un lado, para arruinar las opciones que tiene la oposición peronista férrea para definir un candidato en las urnas.

Por el otro, para enviar un mensaje a los mercados financieros que suelen exhibir todo su nerviosismo entre las primarias y las generales con fuerte impacto en el precio del dólar y, por ende más adelante, en la inflación.

Además de Martín Menem y Bullrich, completan la mesa política el asesor presidencial Santiago Caputo -más concentrado estos días en los anuncios sobre Malvinas y el viaje que hará Milei a Nueva York para defender la soberanía en la ONU-; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, -clave en la relación con las provincias-; junto a su segundo, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional y armador del partido violeta, Eduardo "Lule" Menem; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Advertencia a gobernadores de LLA y el peronismo





En la cuenta regresiva, la mesa política parece inclinarse a una postura más inflexible y transmitió en los últimos días a los gobernadores que no se alineen con la estrategia violeta de "El Jefe" que se pueden ir preparando para competir con un candidato de La Libertad Avanza en sus provincias, entre otros movimientos que pueden complicar su armado local.

No faltan voces en Balcarce 50 que consideran en volumen bajo que los postulados con dialoguistas deben ser muy cuidadosos. Es porque los intercambios ocurren en un contexto diferente al que los convirtió en "héroes" del equilibrio fiscal cuando acompañaron vetos a fondos y financiamiento para jubilaciones, universitarios y para Discapacidad.

Ahora, con las encuestas en la mano, Milei negocia desde una posición de mayor debilidad. En ese marco, el peronismo hace su advertencia interna también. Esta vez, el que aporte voluntades para eliminar las PASO será señalado públicamente por el Justicialismo y otros como un socio del proyecto económico y social de Milei.