Reforma electoral y PASO: Diego Santilli recibe a gobernadores por tratativas y el jueves se reúne la mesa política

Dos gobernadores desfilaron hoy por la Casa Rosada para reunirse con el ministro del Interior Diego Santilli a fin de encontrar una "agenda común". El tanteo de los ánimos de los aliados y dialoguistas ocurre en la previa de otra reunión de mesa política a fin de definir la estrategia parlamentaria para los próximos días y la electoral de cara al 2027.

En medio de las internas, la primera plana del gobierno de Javier Milei no termina de ponerse de acuerdo sobre el tenor del impulso a la reforma electoral y, principalmente, con la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO).

En la Casa Rosada calculan que con el Mundial de Fútbol a punto de arrancar, lo mejor será tomar decisiones apenas finalice para llegar con aire al detalle de los armados en cada provincia y a nivel nacional, pero hay diferencias en el conteo de los votos que podrían asegurar los gobernadores, según el ala de la mesa política a la que se consulte.

Santilli y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en Casa Rosada.

Para esclarecer el panorama, Santilli se reunió al mediodía en su despacho en la Casa Rosada con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Y por la tarde, con el peronista de Catamarca, Raúl Jalil.

Una sector de la Rosada quiere ir por todo para conseguir la reelección de Milei, intentar ya eliminar las PASO y concentrar esfuerzos en una sola instancia, además de complicar así al peronismo opositor, donde todavía están lejos de definir su estrategia y candidatos. Otras partes, con mismo objetivo, entienden que falta tiempo para asegurar la votación.

Santilli ya remarcó antes de su reunión con los goberandores del norte la semana pasada, que las PASO tienen un costo estimado de 250 millones de dólares y apuntó a la concurrencia: "Hay una merma en la cantidad de votantes porque la gente no quiere tener tantas elecciones previas".

El jueves se reúne la mesa política en la Casa Rosada

Lo recopilado de las charlas con gobernadores, Santilli lo presentará el jueves en la mesa política que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, "El Jefe" del partido violeta a nivel nacional.

Allí se sentaran también el asesor presidencial, Santiago Caputo, la titular del bloque en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los ministros de Economía, Luis Caputo; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule' Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Formará parte de la conversación la inminente presentación de la declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción de uno de los miembros de la mesa política con mas apoyo de los Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La cumbre apuntará también a consensuar la estrategia para todos los otros proyectos del Poder Ejecutivo ya enviados al Congreso o en etapa final de preparación. En el Senado, por ejemplo, quedo postergada de nuevo la iniciativa de ley de Inviolabilidad de la propiedad privada.

Continuar la agenda de reformas, como aseguran fuentes en la Rosada, es prioridad para La Libertad Avanza; en especial cuando las encuestas reflejan tiempos turbulentos por el impacto de la inflación en los salarios y la exposición de grietas internas, como las que mostro la senadora Bullrich recientemente.