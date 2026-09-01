Regreso de la F1 a la Argentina: la FIA respaldó las obras en el Autódromo porteño

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó ante el presidente de la Federación Internacional del Automóvil, Mohammed Ben Sulayem, el plan de remodelación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez con el objetivo de lograr el retorno de la Fórmula 1 a la Argentina.

Inversión histórica y modernización del trazado

El proyecto contempla una transformación profunda de la pista de 4,87 kilómetros, el acondicionamiento de las tribunas, la renovación del paddock y la construcción de un nuevo kartódromo para adecuar el predio a los estándares internacionales.

Durante el encuentro, Jorge Macri remarcó la importancia del plan de infraestructura y declaró: "Estamos haciendo la inversión más importante en la historia del Autódromo de la Ciudad. Soñamos con la vuelta de la Fórmula 1 y por eso estamos transformando por completo la pista y las instalaciones para que cumpla con todas las exigencias y sea un ícono de Buenos Aires en el mundo".

El jefe de Gobierno estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y por el secretario de Deportes, Fabián Turnes, en el marco del Congreso Americano de la FIA.

Requisitos de homologación y proyección internacional

La concreción del Gran Premio en el país depende de la finalización de los trabajos, las inspecciones del organismo rector y la posterior negociación con Fórmula One Group para su inclusión en el calendario oficial.

En ese sentido, Jorge Macri destacó la ventaja competitiva de la capital nacional al afilar el posicionamiento estratégico: "Nuestro posicionamiento global, alejado de centros de conflicto, nos vuelve aún más competitivos. Un ecosistema público-privado virtuoso que se encuentra con algo que no se puede fabricar: la pasión".

Finalmente, la máxima autoridad porteña enfatizó que "el único Autódromo del país que puede recibir a la Fórmula 1 es el de la Ciudad", marcando la hoja de ruta para la vuelta del deporte motor de máximo nivel.