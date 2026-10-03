Reino Unido anunció que las nuevas licencias petroleras en las Islas Malvinas requerirán su consentimiento

El gobierno del Reino Unido confirmó que las licencias de las empresas que deseen realizar la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas deberán contar con su autorización final. El aval deberá ser concedido por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Ese cargo lo ejerce Edward Miliband, quien asumió en julio de este año.

La decisión final fue comunicada al Parlamento británico el pasado jueves 1° de octubre. El subsecretario parlamentario de Estado, Stewart Wood, envió la respuesta en base a la consulta planteada por la Cámara de los Lores; en tanto, la Cámara de los Comunes ya había sido notificada de esta decisión del Gobierno británico.

En el escrito, Wood detalla que la administración de las islas es la que posee las competencias regulatorias y ambientales sobre los proyectos de explotación de gas y petróleo. Sin embargo, adelantó que las nuevas licencias deberán contar, además, con la aprobación desde Londres.

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores volvió a reafirmar la posición británica respecto a los recursos naturales de las islas y manifestó que los habitantes del archipiélago tienen derecho a desarrollarse como parte del principio de autodeterminación.

La respuesta del Reino Unido se da en un contexto en donde el Gobierno nacional busca avanzar con medidas para sancionar a aquellas empresas que operen sin autorización en Malvinas.

Actualmente, son más de 60 las compañías a las que el Ejecutivo les inició procedimientos sancionatorios por la violación de la Ley de Hidrocarburos (N° 26.659), en el marco de las actividades de exploración y explotación no autorizadas en la plataforma continental argentina alrededor del archipiélago que realizan empresas de origen británico e israelí.

"Al Reino Unido le reiteramos, una vez más, nuestro llamado a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía", sostuvo el presidente Javier Milei durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

A su vez, la petrolera británica Rockhopper (impulsora del proyecto Sea Lion) ratificó que prevé comenzar a extraer petróleo durante el primer trimestre de 2028, al tiempo que aseguró que las sanciones y acciones impulsadas por la Argentina no alterarán el cronograma del proyecto.

Según la compañía, las recientes medidas adoptadas por el Gobierno generaron "un período de mayor atención mediática y política" pero no modificaron los planes de desarrollo.