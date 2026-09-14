Reino Unido pondrá aviones de guerra más nuevos en las Islas Malvinas

El Gobierno del Reino Unido confirmó que a fines de noviembre de 2027 concretará el reemplazo de las cuatro aeronaves Typhoon Tranche 1 desplegadas en las Islas Malvinas por unidades Tranche 2, un modelo de mayor capacidad operativa.

La decisión militar se da a conocer en un escenario de renovada fricción diplomática entre Londres y Buenos Aires, tras los recientes pronunciamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei para reclamar por la soberanía de las Islas Malvinas.

La información del cambio de aviones de guerra fue difundida por el portal especializado UK Defence Journal a partir de una respuesta parlamentaria brindada por el ministro de Estado para la Preparación e Industria de Defensa británico, Luke Pollard. Según ratificó el funcionario, el recambio de la flota aérea se concretará de acuerdo al esquema de rotación estipulado entre finales de noviembre e inicios de diciembre de 2027.

"Los cuatro aviones Typhoon Tranche 1 actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur serán reemplazados por cuatro Typhoon Tranche 2 de la flota existente durante la rotación prevista para fines de noviembre e inicios de diciembre de 2027", afirmó Pollard.

El ministro añadió que, tras su retorno al Reino Unido, los cazas Tranche 1 serán retirados del Registro de la Autoridad de Aviación Militar para su posterior desguace. Del mismo modo, aclaró que la flota de aviones F-35 Lightning se mantendrá a disposición para misiones globales según los requerimientos estratégicos de la Real Fuerza Aérea (RAF).

Desde el portal UK Defence Journal remarcaron que el arribo de los Tranche 2 representará "una mejora de las capacidades" operativas en la región, aunque precisaron que los aparatos "se extraen de la flota existente en lugar de ser de nueva producción, lo que significa que los aviones provienen de otras unidades en el orden de batalla de la Real Fuerza Aérea".

Aunque la publicación consideró que la medida es independiente de la coyuntura actual con Argentina, remarcó su relevancia como señal de compromiso militar permanente por parte de Londres sobre el territorio del Atlántico Sur.

En este marco, la semana pasada, el Daily Mail publicó un extenso informe en el que contrastó que el Reino Unido tiene hoy un presupuesto de 68.000 millones de libras para la defensa y que la proyección es de 80.000 para 2029, mientras que el presupuesto de Argentina sería de apenas 3.800.

El primer ministro de Reino Unido y la defensa de las Islas Malvinas: "Implacables"





Como bien se informó, el miércoles pasado, el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, manifestó una fuerte advertencia por la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas: "Vamos a ser implacables".

Lo hizo durante una sesión de preguntas en la Cámara de los Comunes, donde reiteró la postura los gobiernos británicos anteriores sobre la histórica disputa.

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, se manifestó sobre las Islas Malvinas ante la Cámara de los Comunes.

"Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos", aseguró, en alusión al último referéndum en las islas, realizado 2013, el cual determinó que un 99% de los participantes eligieron permanecer bajo soberanía del Reino Unido.

"Esto nunca cambiará con este Gobierno, y vamos a ser implacables a la hora de defenderlo", concluyó Burnham. Cabe recordar que el archipiélago del Atlántico Sur se encuentra bajo ocupación británica desde 1833.

Escalada diplomática y los dichos de Donald Trump





Como se mencionó, la medida de la administración británica coincide con un marco de tensión bilateral en aumento.

En las últimas semanas, la gestión del presidente Javier Milei avanzó con un paquete de sanciones contra empresas petroleras que operan sin autorización en la Plataforma Continental Argentina y anunció la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

Este escenario se debe en gran parte a los reiterados posicionamientos de Donald Trump sobre el conflicto diplomático. Uno de los más relevante fue durante una gira por Dublín, donde se refirió a la disputa geopolítica y sugirió la posibilidad de revisar el respaldo histórico de Washington al reclamo británico.

"Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo", sostuvo el mandatario estadounidense.

Sin embargo, el líder republicano advirtió que una escalada entre ambos países representaría un "desastre potencial" al tratarse de dos naciones que se encuentran "enfadadas" entre sí, reabriendo el debate sobre el posicionamiento de la Casa Blanca ante la soberanía del archipiélago austral.



