Reino Unido ratificó respaldo a sus territorios de ultramar en medio de la tensión por Malvinas

El gobierno del Reino Unido, que encabeza el primer ministro Andy Burnham, presentó este jueves una nueva Carta de Compromiso con los Territorios de Ultramar. El documento, que se conoció en medio de la escalada diplomática con Argentina por Malvinas, reafirma la relación política, institucional y estratégica entre Londres y esos territorios.

La medida fue difundida por la parlamentaria laborista y ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran.

"Los Territorios de Ultramar son una parte valiosa de la familia británica. Hoy, publicamos una nueva Carta de Compromiso fortaleciendo nuestra asociación moderna, respetuosa y comprometida, y asegurando que las voces de los Territorios sean escuchadas en todo el Gobierno", expresó Kumaran en un mensaje publicado en su cuenta en X.

El texto publicado por la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo remarca que los Territorios de Ultramar constituyen una parte integral tanto de la historia como del futuro del Reino Unido y mantienen una relación basada en "valores compartidos, respeto mutuo y un compromiso con la prosperidad, la seguridad y la sostenibilidad".

Asimismo, advierte que el Reino Unido tiene una "responsabilidad fundamental" derivada del derecho internacional y de su historia común para garantizar la seguridad de los territorios y sus habitantes.

En este marco, uno de los principales puntos del documento es el que establece que los territorios forman parte de la "patria" británica y que deben ser tratados como tales, especialmente en cuestiones vinculadas a la defensa y la seguridad.

También instruye a todos los departamentos del gobierno a considerar los intereses de esos territorios al elaborar políticas públicas, legislación o tratados internacionales que puedan afectarlos.

El gobierno de Andy Burnham publicó una nueva Carta de Compromiso con sus Territorios de Ultramar.

La publicación de la nueva carta llega en medio de la tensión con Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas. El miércoles, el gobierno británico respondió a las declaraciones de Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU, donde el Presidente reclamó la apertura de negociaciones sobre el archipiélago y advirtió que las empresas que operen en las islas no podrán participar en proyectos vinculados a Vaca Muerta.

La administración Burnham calificó de "totalmente inaceptable" cualquier intento de obstaculizar la actividad hidrocarburífera y reiteró su respaldo al derecho de los habitantes de las islas a la libre determinación.