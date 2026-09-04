Reino Unido responde a Milei sobre Malvinas: "Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas para proteger nuestros intereses"

El presidente de la Nación, Javier Milei, reiteró por cadena nacional el reclamo histórico por la soberanía de las Islas Malvinas. Agregó un posible respaldo de su par de Estados Unidos, Donald Trump, y anunció medidas, como el endurecimiento de sanciones a empresas que extraigan recursos de territorio argentino sin autorización.

El mensaje del mandatario argentino retumbó en Londres, donde siguen con atención el asunto en medio de sus conflictos con la Casa Blanca republicana por Irán; como así también tras la derrota de su selección en el Mundial de Fútbol ante la Argentina y la bandera que recorrió los portales, levantada por la Selección Nacional.

La respuesta de Downing Street es de orden militar. "Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana para proteger al Reino Unido y nuestros intereses", es la expresión textual de un portavoz del primer ministro británico Andy Burnham.

La respuesta del gobierno británico fue coordinada. Burnham agregó sobre Malvinas que "la posición de Reino Unido es inquebrantable" y descartó abrir un canal bilateral de conversación sobre la soberanía del archipiélago del Atlántico Sur.

Tras el giro de Milei sobre la situación de los isleños (Dijo en cadena el Presidente: "son una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación") Burnham sostuvo la postura colonialista de su país que "apoya plenamente el deseo de los isleños de continuar siendo un territorio británico de ultramar".

Fuerte respuesta de Gran Bretaña sobre el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas.

Luego, el premier británico moderó las palabras: "En términos generales, mantenemos una relación diplomática con la Argentina y, desde nuestra perspectiva, queremos seguir fortaleciéndola".

"Ya son nuestro tercer socio comercial más importante en la región y así seguirá siendo", subrayó según informó la BBC.

En paralelo, habló el ministro de Exteriores, Ed Miliband, quien marcó también que Reino Unido defenderá el principio de autodeterminación y recordó que las islas "seguirán siendo británicas porque es la posición abrumadoramente mayoritaria de los isleños". En el referéndum del 2013, el 99,8% votó a favor de mantener la posición. Tres personas se pronunciaron en contra.

En la red social X, Wes Streeting, el ministro de Defensa británico, aportó: "Las Malvinas son británicas porque los isleños allí eligieron ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inamovible".

La advertencia de Milei y el apoyo que marcó de Trump

"(Donald) Trump dijo que los Estados Unidos está reevaluando su posición histórica" de neutralidad sobre Malvinas, arrancó Milei la cadena nacional sobre un posible cambio de la potencia americana aliada de Inglaterra sobre la soberanía de las islas.

Consultado por este asunto, Trump puso de relieve que las islas están "muy lejos" de Gran Bretaña, también dijo que después de su falta de apoyo a Estados Unidos en Irán con barcos en el estrecho de Ormuz, es evidente que militarmente es más débil en la actualidad.

Milei y Trump en la cumbre Escudo de las Américas.

Milei subrayó los cuestionamientos de su socio a Reino Unido en la cadena nacional del jueves por la noche y marcó: "Esta amenaza no es inocua. Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que en la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica, que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir. Sin ello, nada de esto sería posible", dijo al valorar su alianza estratégica con el republicano.

Sobre "lo que dijo Trump" de Malvinas, Milei agregó un fuerte párrafo en el que sostuvo que Reino Unido "está en declive".

Y siguió: "Esto (por los dichos de Trump) solo ya es un hecho inédito, que da cuenta de que el rol y la relevancia en nuestro país en el mundo ha cambiado fuertemente. Argentina, en términos dinámicos, es un país con recursos naturales en una posición de importancia estratégica a nivel geográfico, que no está afectada por la inmigración descontrolada, la violencia que ella conlleva, y los problemas de seguridad nacional que hoy acechan a Europa. Si evaluamos las condiciones estructurales de Reino Unido, en cambio, ellos se enfrentan múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico, que difícilmente tengan solución. Es claro que ellos recorren un camino de declive, sin embargo, el futuro de Argentina es floreciente y va a prevalecer".

"Es un tigre de papel que busca tapar sus fracasos económicos"

"Es un tigre de papel que busca tapar sus fracasos económicos", dijo además el ministro de defensa Streeting.

"La declaración de Milei nos dice más sobre la política interna en Argentina que sobre las Islas Malvinas", aseveró desde Londres.

Desde allí sumó a la reacción sobre el anuncio de Milei: "Debemos permanecer unidos para rechazar estas amenazas imprudentes y peligrosas de Milei. No es más que un tigre de papel que intenta desviar la atención de sus propios fracasos internos y no nos asusta", concluyó.