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Viernes, 11 de septiembre de 2026

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Renovación de cúpula en el INCUCAI: el Gobierno formalizó cambios

Una reestructuración en el equipo directivo del organismo encargado de la donación y trasplante de órganos se concretó tras la salida de sus principales responsables.

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A través del Decreto 971/2026 publicado en el Boletín Oficial, la administración nacional hizo efectiva la desvinculación de la plana mayor del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y definió a los profesionales que tomarán las riendas de la entidad descentralizada bajo la órbita de la Secretaría de Gestión Sanitaria.

Modificaciones en la junta directiva y nuevas designaciones

La normativa oficializó la dimisión de Carlos Alberto Soratti, quien venía desempeñándose al frente de la presidencia del directorio, junto con las renuncias de Richard Miguel Malan y Gabriela Gladys Hidalgo, quienes ocupaban la vicepresidencia y una vocalía directiva respectivamente.

En ese mismo acto administrativo, se instrumentó la reorganización de la cúpula directiva:

  • Presidencia: Asume Richard Miguel Malan, cuya postulación fue elevada por la titularidad de la cartera sanitaria nacional.

  • Vicepresidencia: Queda a cargo de Gabriela Gladys Hidalgo, en representación y por iniciativa del Consejo Federal de Salud (COFEPA/COFESA).

La medida legal fundamenta que las renovaciones se enmarcan en los preceptos normativos de la Ley N° 27.447 de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, asegurando el funcionamiento operativo y presupuestario del ente nacional.

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