Renunció Alejandro Vilches como secretario nacional de Discapacidad

Alejandro Vilches presentó su renuncia como secretario nacional de Discapacidad por motivos personales, según confirmaron este lunes fuentes oficiales.

Vilches había asumido al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad el 23 de enero de 2026, mediante el Decreto 83/2026. La Secretaría funciona dentro de la estructura del Ministerio de Salud y tiene a su cargo la coordinación de las políticas públicas vinculadas con las personas con discapacidad.

El argumento oficial sobre el área de discapacidad

Fuentes del Ministerio de Salud remarcaron que la política de discapacidad "requiere una mirada global e integral", ya que excede ampliamente a la política sanitaria e involucra dimensiones como la accesibilidad, el transporte, la educación, el empleo y la protección social.

En esa línea, señalaron que el organismo rector de discapacidad no nació dentro de la cartera sanitaria y que su trabajo implica una articulación permanente con distintas áreas del Estado, una lógica que -indicaron- la Secretaría mantuvo desde su incorporación al Ministerio.

Desde esa cartera precisaron que Salud interviene en los aspectos de su competencia y aporta opinión técnica cuando es requerido, pero aclararon que eso no implica que el Ministerio conduzca las discusiones legislativas, presupuestarias, educativas o interministeriales vinculadas con la discapacidad, que requieren una política transversal y coordinada entre distintas áreas del Estado.