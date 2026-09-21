Renunció Belén Agudiez, funcionaria de máxima confianza de Karina Milei en la Quinta de Olivos

María Belén Agudiez renunció como subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, área que conduce Karina Milei. Su salida se da en medio de cambios en la seguridad de la Quinta de Olivos tras supuestas "filtraciones" de información.

La dimisión de Agudiez fue formalizada mediante el Decreto 1055/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. En la norma, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, acepta su renuncia al cargo y le agradece por "los servicios prestados" durante su gestión.

La decisión se conoce tras los cambios en Olivos. Entre ellos, se disolvió la Administración General de la Residencia Presidencial, que estaba a cargo de Osvaldo Javier Sosa, familiar de Agudiez, y se decidió que la seguridad del Presidente quede bajo la órbita de la Casa Militar, dirigida por Sebastián Ignacio Ibáñez.

Las nuevas medidas se tomaron luego de que se detectaran movimientos dentro del personal de la residencia. La semana pasada, una docena de trabajadores civiles fueron desvinculados.

Otros empleados fueron trasladados a distintas dependencias, en medio de sospechas sobre posibles filtraciones de información que podían afectar la seguridad presidencial.

Desde su función administrativa, estaba a cargo de coordinar el funcionamiento de las distintas dependencias presidenciales y supervisar su actividad diaria, con un rol central en la gestión de la Quinta de Olivos.

El nuevo esquema para proteger al Presidente

La seguridad de Javier Milei tendrá una nueva organización. A partir de la decisión del Gobierno, la Casa Militar será la encargada de coordinar la protección en la Quinta de Olivos y en las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia.

El general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez será quien tenga a su cargo "la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos".

Agudiez formaba parte del equipo de confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (Archivo).

Desde el Ejecutivo explicaron que la decisión busca mejorar "los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno". Entre los motivos mencionados aparecen una "escalada de la inseguridad a nivel global" y la próxima visita del papa León XIV al país.

El operativo por la llegada del Pontífice también fue señalado como un factor a tener en cuenta. Para el Gobierno, el ingreso de "personal ajeno" a la residencia, debido a las obras y servicios necesarios para preparar la visita, representa un aspecto adicional que requiere reforzar la protección presidencial.

Qué pasará con los trabajadores de Olivos

La medida también modificó la forma en que funciona la residencia presidencial. La Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos dejó de existir y las tareas quedaron divididas entre distintas áreas.

Esto no significa que desaparezcan los trabajadores civiles de la Quinta. El personal encargado de la limpieza, la cocina y las tareas administrativas seguirá desempeñando esas funciones.

Uno de los objetivos planteados por el Gobierno es achicar la estructura que funciona dentro de Olivos. Según explicaron, el traspaso a Casa Militar "posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece".

La transferencia no será inmediata: el Gobierno estableció un plazo de hasta 60 días para completar el traspaso de las responsabilidades y los bienes. A partir de entonces, la Casa Militar tendrá un papel central en la seguridad del Presidente y de su familia tanto en sus residencias como durante sus desplazamientos dentro y fuera del país.