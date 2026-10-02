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Viernes, 2 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
SALIDA

Renunció Claudia Testa como subsecretaria de Trabajo: será reemplazada por Mariano Sartoris

La número dos de Julio Cordero en dicha cartera presentó su "renuncia indeclinable". Había llegada a fines de 2024 al Gobierno.

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Claudia Testa renunció a su puesto como subsecretaria de Relaciones del Trabajo. Lo hizo a través de una carta en la que presentó su "renuncia indeclinable" al puesto.

La ahora ex funcionaria ocupaba el cargo desde fines de 2024. De esta manera, dejó formalmente la estructura de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que encabeza Julio Cordero, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

Su lugar será ocupado por Mariano Sartoris, un abogado que venía desempeñándose como subsecretario Legal de Capital Humano.

La abogada, de amplia trayectoria en el fuero de relaciones laborales en la Ciudad de Buenos Aires, había desembarcado en la gestión libertaria a fines de 2024. 

Su designación oficial se concretó mediante el Decreto 31/2025 publicado en enero de este año, con retroactividad al 10 de diciembre del año pasado. Desde allí, ocupó la segunda línea del organismo y tuvo intervención directa en paritarias, mediaciones colectivas y conflictos sindicales.

Una de sus últimas gestiones de relevancia en el área tuvo lugar el pasado 29 de septiembre, cuando encabezó una audiencia para recibir a representantes de trabajadores despedidos de la aerolínea Flybondi, quienes reclamaban la mediación oficial por indemnizaciones y salarios impagos.

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