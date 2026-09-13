Renunció Santiago Muzio, director de la Casa Argentina en París tras las denuncias contra su gestión: quién lo reemplaza

Tras varias polémicas, renunció el abogado Santiago Muzio a la dirección de la Casa Argentina en París. Su gestión fue acusada internamente de ser una "minidictadura", según recogió la agencia francesa AFP. Será reemplazado por el jurista Alfredo Mario Soto.

Había sido nombrado en 2024 por el gobierno de Javier Milei. El Presidente de la Nación tiene un viaje planificado a Francia a fines de septiembre y la salida de Muzio ocurre en la previa.

La Casa Argentina en París es un complejo estudiantil de casi 50 residencias de la Cité Internationale Universitaire de París (CIUP) y alberga cada año a 12.000 alumnos, investigadores y artistas de 150 países.

Muzio es amigo de Milei, quien lo llamaba su "representante" en París. Pero esa gestión atravesó escándalos constantes.

Renunció Santiago Muzio en París.

Uno de los más rimbombantes fue cuando Muzio expulsó a 13 estudiantes de másteres, doctorados, posgrados y músicos argentinos de la Maison Argentine en París.

Los echados denunciaron que la decisión se debió a su participación activa en las celebraciones del Día de la Memoria por el 24 de marzo. Y reclamaron la aparición de la placa por los desaparecidos de la dictadura, que según aseguraron Muzio retiró de la entrada de esa casa, donación del millonario Otto Bemberg a la Argentina.

Durante la gestión de Muzio, los estudiantes acusaron ante la agencia de noticias AFP un clima interno de "minidictadura", caracterizado por el miedo constante y la ausencia de libertad de expresión.

En respuesta Muzio dijo al diario francés Journal du Dimanche (JDD) su gestión consistía en "extirpar este lugar de las garras de la extrema izquierda y de la ideología woke".

Investigación solicitada por el alcalde de París

El ya exdirector Muzio fue apuntado también por el uso partidario del espacio institucional que administra el gobierno nacional argentino.

La ACAF señaló que Muzio, simpatizante de agrupaciones como Reunión Nacional (RN) de Francia y VOX de España, facilitó las instalaciones para talleres de formación política del Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas (ISSEP), vinculado a Marion Maréchal, una política francesa, nieta del fundador del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen y sobrina de la líder del mismo Marine Le Pen.

A su vez, el 4 de noviembre de 2025 ofició de anfitrión en un evento de think tanks de extrema derecha polacos y húngaros aliados de Viktor Orbán, donde se presentó un plan para el desmantelamiento de la Unión Europea, incurriendo en una presunta infracción al reglamento interno de la residencia.

Asimismo, la Casa Argentina rehusó firmar la carta de valores de la CIUP en materia de no discriminación y laicidad, lo que provocó que otras casas nacionales del complejo suspendieran sus actividades de intercambio.

Con todo, el alcalde de París solicitó formalmente el 30 de julio una investigación al ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, quien aseguró mantener conversaciones al respecto con el gobierno de Milei.

Finalmente, se dispuso el nombramiento de Alfredo Mario Soto, jurista, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, vicerrector en una universidad de Rosario y docente universitario.