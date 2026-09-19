Repelentes, vacunas e investigación: las acciones del Ministerio de Salud ante nuevos desafíos sanitarios

El ministro de Salud, Mario Lugones, destacó una nueva semana de trabajo con distintas iniciativas destinadas a fortalecer la atención de los argentinos y brindar más herramientas a los equipos de salud.

Entre las actividades mencionadas por el funcionario se encuentra el simposio sobre Escherichia coli organizado por ANLIS Malbrán, que reunió a 150 profesionales de toda la región.

Esta semana, en Salud: %u2705%uFE0F ANLIS Malbrán: Simposio sobre Escherichia coli con 150 profesionales de toda la región. %u2705%uFE0F Encuentro con productores de repelentes para anticipar acciones ante el fenómeno de El Niño. %u2705%uFE0F Convenio con la biofarmacéutica Bristol Myers Squibb para impulsar la investigación clínica en hospitales nacionales. %u2705%uFE0F ANLIS Malbrán participa en un estudio internacional junto a centros de Israel, Estados Unidos y Europa sobre la vacuna contra el neumococo. %u2705%uFE0F ANMAT: convocatoria a estudiantes avanzados de bioquímica y farmacia para realizar prácticas preprofesionales. %u2705%uFE0F Hospital Posadas: digitalización del área de Diagnóstico por Imágenes. %u2705%uFE0F Capacitaciones para el equipo de salud sobre vacunación y gestión; psicooncología pediátrica; abordaje clínico del dengue; sedación paliativa. Otra semana de trabajo para fortalecer la atención de los argentinos y brindar más herramientas al equipo de salud. — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) September 19, 2026

Además, el organismo participa de un estudio internacional junto a centros de Israel, Estados Unidos y Europa sobre la vacuna contra el neumococo.

Investigación, prevención y capacitación

Lugones también destacó el convenio firmado con la biofarmacéutica Bristol Myers Squibb para impulsar la investigación clínica en hospitales nacionales. A su vez, autoridades nacionales mantuvieron un encuentro con productores de repelentes para anticipar acciones ante el fenómeno de El Niño.

En el ámbito de la ANMAT, se realizó una convocatoria dirigida a estudiantes avanzados de las carreras de Bioquímica y Farmacia para llevar adelante prácticas preprofesionales.

Por otra parte, el Hospital Posadas avanzó con la digitalización del área de Diagnóstico por Imágenes. También se desarrollaron capacitaciones destinadas al equipo de salud sobre vacunación y gestión, psicooncología pediátrica, abordaje clínico del dengue y sedación paliativa.

"Una semana de trabajo para fortalecer la atención de los argentinos y brindar más herramientas al equipo de salud", señaló Lugones al repasar las distintas acciones.