Restringen la venta de GNC en estaciones de servicio del AMBA por la ola de frío

Las estaciones de servicio de GNC comenzaron a sufrir cortes en el suministro de gas debido a la presión que la ola polar generó sobre el sistema energético. Las distribuidoras decidieron suspender "hasta nuevo aviso" el abastecimiento interrumpible, una medida que afecta a los establecimientos que no cuentan con un cupo firme de gas contratado.

La medida comenzó a aplicarse en la ciudad de La Plata durante el sábado y posteriormente alcanzó a Mar del Plata desde la medianoche, en medio de un escenario de temperaturas muy bajas y un fuerte incremento del consumo en los hogares. Las estaciones con contratos interrumpibles solo pueden utilizar el volumen firme que tienen garantizado y el excedente queda restringido.

El motivo de la medida es establecer prioridades frente a la creciente demanda. Cuando la capacidad del sistema queda al límite, el suministro destinado a hogares, hospitales y escuelas tiene prioridad, mientras que las estaciones de GNC y determinadas industrias son las primeras en quedar alcanzadas por las restricciones.





La suspensión del suministro también genera consecuencias para las estaciones de servicio, ya que aquellas que tienen contratos interrumpibles no pueden disponer libremente del gas necesario para mantener su nivel habitual de expendio. Si superan el cupo firme autorizado, quedan expuestas a sanciones económicas que hacen inviable comercializar el excedente.

Las restricciones también alcanzan a distintas actividades industriales que dependen del gas para funcionar. Entre ellas se encuentran las ladrilleras, que en algunos casos sufrieron una reducción cercana al 30% de su consumo habitual. De esta manera, la prioridad sobre el abastecimiento residencial impacta directamente sobre parte de la actividad productiva.





El escenario se explica por el fuerte aumento de la demanda provocado por las bajas temperaturas. Durante el fin de semana, Buenos Aires registró mínimas de 4°C y máximas de 13°C, mientras que en Mar del Plata también se alcanzaron los 4°C, con ráfagas cercanas a los 60 kilómetros por hora. Para el inicio de la semana se esperaban mínimas de 3°C en el Área Metropolitana.

Es la cuarta vez en lo que va de 2026 que se aplica una restricción de este tipo. El sistema de despacho establece una escala de prioridades que coloca primero a los usuarios residenciales y los servicios esenciales, por lo que mientras continúe la ola polar podrían mantenerse las limitaciones al suministro interrumpible de GNC e industrias para garantizar que el gas disponible llegue a los hogares.