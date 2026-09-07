León XIV en Argentina: suman actividades en Córdoba y son 17 los eventos en los que participará

El itinerario tentativo para la visita del Papa León XIV a la Argentina sumó nuevas actividades en la provincia de Córdoba. En tanto, las jornadas previstas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la localidad bonaerense de Luján fueron confirmadas.

La agenda ya incluye 17 eventos entre reuniones oficiales, encuentros en organizaciones sociales y misas, a la espera del visto bueno definitivo del sumo pontífice y de la Secretaría de Estado del Vaticano.

La llegada del Santo Padre al país está pautada para el domingo 8 de noviembre, tras su paso por Uruguay.

León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú en noviembre.

La agenda completa de León XIV en Argentina

Una de las primeras actividades protocolares agendadas será el homenaje al General Don José de San Martín a través de la colocación de una ofrenda floral en el monumento ubicado en la plaza homónima del barrio porteño de Retiro.

Durante esa misma jornada, el programa contempla una audiencia oficial con el presidente Javier Milei, de la que participarán también integrantes de los poderes Legislativo y Judicial.

Luego, mantendrá un encuentro con los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en el Palacio San Martín y finalizará la actividad en la sede de la Nunciatura Apostólica.

El lunes 9 de noviembre, la agenda comenzará con una visita al Cottolengo Don Orione en la localidad bonaerense de Claypole, una institución dedicada a la atención integral y alojamiento de personas con discapacidad y de sectores en situación de vulnerabilidad.

Tras esta actividad, el Santo Padre oficiará una misa pública en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo.

Por la tarde del lunes, León XIV encabezará un encuentro con representantes del sector laboral en el campus de la Universidad Católica Argentina (UCA).

A continuación, participará de una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín y concluirá la jornada con un encuentro con el episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 de noviembre, el Pontífice se trasladará a la provincia de Córdoba. Allí, se prevé la realización de una misa en los predios cercanos a la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" (FAdeA), una posterior visita a la Catedral de la capital provincial y una reunión con la comunidad religiosa.

A su regreso a la Ciudad de Buenos Aires durante la noche del martes, el cronograma de actividades contempla la participación del Papa en una vigilia con jóvenes, organizada nuevamente en el sector del Monumento a los Españoles.

El miércoles 11 de noviembre, en la jornada de cierre de su estadía en el país, León XIV asistirá al Complejo Penitenciario de Devoto. Luego, la comitiva se dirigirá a la ciudad de Luján, donde el Papa celebrará una misa en la Basílica.

Al finalizar con sus compromisos en Argentina, el líder de la Iglesia Católica emprenderá viaje hacia la ciudad de Lima, Perú, para continuar con su gira por Sudamérica.