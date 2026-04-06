Reunión de Gabinete: Javier Milei "empoderó" Manuel Adorni ante los ministros y bajó una orden

"Lo empoderó", resumió una importante fuente de la Casa Rosada a cronica.com.ar sobre el nuevo gesto interno de respaldo del presidente de la Nación, Javier Milei, a su jefe de gabinete, Manuel Adorni, esta vez, ante los ministros y principales funcionarios. En la reunión de Gabinete y en medio de los escándalos, ordenó que las consultas de gestión "deben pasar todas a través de Manuel".

Si bien ese es el rol formal de un Jefe de Ministros, en Balcarce 50 una fuente de la primera plana de La Libertad Avanza no dudó en usar términos del glosario feminista para graficar la defensa del Presidente a su hombre de máxima confianza cuando atraviesa una fuerte tormenta política y, por ende, también el gobierno nacional.

Milei remarcó su apoyo a Adorni puertas adentro del Salón Eva Perón, justo cuando la preocupación se expande por todo el equipo violeta por el caso de Adorni combinado con la suba de la inflación. La cita había sido establecida la semana pasada en la Quinta de Olivos y duró más de dos horas.

Detalles de la reunión de Gabinete con Milei y Adorni

Después de varios abrazos en público, el Presidente bajó línea en persona para apagar especulaciones sobre un desplazamiento que corren entre la primera plana del gobierno: "cualquier pedido de gestión, lo ven con Manuel".

"Milei hizo una introducción breve sobre el contexto político y económico", aseguró la misma fuente que, a su vez, negó que en la mesa se haya conversado sobre los ruidos que rodean al patrimonio de Adorni ("eso ya está en el plano de la Justicia", remarcó). También, sostuvo que no se abordaron las críticas por los créditos hipotecarios a funcionarios ("es todo una campaña de demonización contra los 30 mil préstamos que se dieron durante esta gestión").

Javier Milei en la primera reunión de gabinete del 2026, tras la aprobación de la reforma laboral.

En un breve intercambio de pasillo sobre esos créditos con otra fuente libertaria, hubo total rechazo a que hay un problema ético alrededor de las aprobaciones en la banca pública. Y un claro alivio: "Por suerte yo no saqué ninguno".

En la cumbre escucharon a Milei la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), y Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Carlos Presti (Defensa).

Abrazo de Javier Milei y Manuel Adorni en el acto central por el 2 de abril, Día de los Caídos en Malvinas.

También estuvieron presentes la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

El pedido de Milei a sus funcionarios fue "que cumplan con los objetivos de cada gestión, que se vea la impronta de este gobierno".

El dato de color lo aportaron los cumpleaños de dos ministros, que recibieron los saludos de sus pares y de la cúpula violeta. Pettovello cumplió 58 y Santilli 59.

La orden de Milei a los ministros, en pleno escándalo de Adorni

Por la propia dinámica interna del gobierno de Milei, los ministros están acostumbrados a golpear la puerta de varios despachos en busca de definiciones, sin embargo, el Presidente intentó dejar en claro que a partir de ahora deberán canalizar las inquietudes con Adorni.

En ese marco, el jefe de Gabinete tendrá varias reuniones individuales en los próximos días, tal cual anticipó este medio.

Este lunes se reunió con Monteoliva (Seguridad); y este martes a las 14 será el turno de Lugones (Salud), quien a su vez fue recibido por Santiago Caputo este lunes. Para el miércoles, Adorni se verá a las 10 con Carlos Presti (Defensa).

Ese miércoles Milei brindará una entrevista a la TV Pública por la tarde.