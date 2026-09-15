Reunión de mesa política: el Gobierno define la estrategia política previa al envío del Presupuesto 2027

La mesa política del Poder Ejecutivo mantuvo una reunión estratégica en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con el objetivo de delinear el tratamiento del Presupuesto 2027 antes de su remisión formal al Congreso de la Nación.

El encuentro, liderado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, buscó articular las negociaciones parlamentarias orientadas a asegurar los votos requeridos durante el próximo año electoral.

Estrategia parlamentaria y debate técnico

A diferencia de las presentaciones previas de la gestión de Javier Milei, la iniciativa no contará con un discurso presidencial en cadena nacional.

El texto incorporará obras públicas solicitadas por diversas provincias como mecanismo de negociación frente a las bancadas aliadas e independientes.

La defensa del articulado en las comisiones legislativas estará encabezada por Carlos Guberman, perteneciente al equipo del Ministerio de Economía dirigido por Luis Caputo, funcionario cuya presencia en el receso de comisiones no está confirmada hasta el momento.

Agenda de reformas e iniciativas paralelas

Durante la deliberación de la cúpula oficialista se abordaron otros ejes del temario parlamentario previstos para las próximas semanas: