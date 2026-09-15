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Martes, 15 de septiembre de 2026

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Reunión de mesa política: el Gobierno define la estrategia política previa al envío del Presupuesto 2027

La cúpula oficialista encabezada por Karina Milei ajusta los consensos legislativos horas antes del ingreso de la ley de leyes a la Cámara de Diputados.

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La mesa política del Poder Ejecutivo mantuvo una reunión estratégica en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con el objetivo de delinear el tratamiento del Presupuesto 2027 antes de su remisión formal al Congreso de la Nación

El encuentro, liderado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, buscó articular las negociaciones parlamentarias orientadas a asegurar los votos requeridos durante el próximo año electoral.

Estrategia parlamentaria y debate técnico

A diferencia de las presentaciones previas de la gestión de Javier Milei, la iniciativa no contará con un discurso presidencial en cadena nacional. 

El texto incorporará obras públicas solicitadas por diversas provincias como mecanismo de negociación frente a las bancadas aliadas e independientes.

La defensa del articulado en las comisiones legislativas estará encabezada por Carlos Guberman, perteneciente al equipo del Ministerio de Economía dirigido por Luis Caputo, funcionario cuya presencia en el receso de comisiones no está confirmada hasta el momento.

Agenda de reformas e iniciativas paralelas

Durante la deliberación de la cúpula oficialista se abordaron otros ejes del temario parlamentario previstos para las próximas semanas:

  • Reforma política: Análisis de proyectos en el Senado vinculados a la modificación o eliminación de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), junto con iniciativas relativas a Ficha Limpia.

  • Cuestión Malvinas: Seguimiento de las medidas diplomáticas y marcos legales impulsados por el Ejecutivo respecto a la soberanía y explotación de recursos en el Atlántico Sur.

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