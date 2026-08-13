Reunión PRO-LLA: acercaron posiciones de cara a 2027 y acordaron un encuentro cada 15 días

La Libertad Avanza y el PRO se reunieron este jueves en la Casa Rosada en el primer acercamiento formal entre ambos espacios, luego de la conversación telefónica que mantuvieron la presidenta de LLA a nivel nacional, Karina Milei, y el titular del PRO, Mauricio Macri.

El encuentro fue convocado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien recibió al presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo; al secretario general del PRO, Fernando de Andreis; al vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem; y al responsable político del espacio, Eduardo "Lule" Menem.

"Un gran primer paso"

Al término de la reunión, los participantes la calificaron como "una muy buena reunión y un gran primer paso" para construir un trabajo conjunto y "blindar el cambio". En esa línea, remarcaron una postura común de cara al escenario político.

"Compartimos el convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo. Por eso, esta dinámica de trabajo continuará con reuniones periódicas cada 15 días", señalaron. Además, indicaron que repasaron "la agenda parlamentaria de los próximos meses para avanzar con las reformas que necesita la Argentina".

El trasfondo, de cara a 2027

El acercamiento llega después de meses de tensión entre los dos espacios, que habían protagonizado cruces por la reforma electoral que impulsa el oficialismo -con la eliminación de las PASO entre sus puntos- y por reclamos de intendentes del PRO respecto de la relación con referentes libertarios en los municipios.

Si bien desde el oficialismo enmarcaron el encuentro en la coordinación de la agenda legislativa y relativizaron cualquier definición electoral por considerarla prematura, el diálogo abre la puerta a un eventual entendimiento rumbo a las elecciones de 2027. Uno de los escenarios centrales de esa negociación es la provincia de Buenos Aires, donde Santilli aparece como una de las cartas del espacio para enfrentar al gobernador Axel Kicillof.

Karina Milei, ubicada por encima en la estructura del oficialismo, no participó del encuentro, aunque fue quien digitó la reunión y recibiría luego un reporte de lo conversado por parte de sus colaboradores.